ASSE Mercato : Arnaud Nordin a déjà scellé son avenir

Publié le 04 janvier 2021 à 21:15

L'ASSEjoue gros contre le PSG lors de la reprise de la Ligue 1, ce mercredi (21h) au stade Geoffroy-Guichard. Arnaud Nordin était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre. Il s’est par ailleurs lâché sur son avenir, en cette période de marché hivernal.

ASSE : Arnaud Nordin veut finir la saison à Sainté

Formé à l'ASSE et lancé en Ligue 1 par le club ligérien, Arnaud Nordin est devenu progressivement un joueur clé des Verts. Depuis la saison 2016-2017, il joue régulièrement. Cet exercice, il a été titulaire 8 fois en 13 apparitions en 17 journées. Mieux, l’ailier droit de 22 ans a marqué 2 buts et a offert 3 passes décisives en Ligue 1. En plus de la confiance de Claude Puel, il s’épanouit donc au sien de son club formateur. Du coup, il ne sent pas concerné par un transfert cet hiver. Bien au contraire, Arnaud Nordin s’est fixé des objectifs pour la deuxième partie de la saison. « Un attaquant a envie de marquer le plus de buts possible et de réaliser le maximum de passes. Avec 6 buts, je serais content. Dix, ce serait mieux », a-t-il déclaré face aux médias. « En fait, je ne me fixe aucun objectif personnel. Je veux simplement aider le collectif du mieux que je peux », a précisé le joueur de 22 ans.

Le parcours d'Arnaud à l'AS Saint-Étienne

Arrivé à l'ASSE en 2013, Arnaud Nordin a signé son premier contrat professionnel en novembre 2018. Bien avant, il avait fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle stéphanoise en Ligue 1, le 25 septembre 2016 face au LOSC (3-1). En mars 2019, il a prolongé son contrat chez les Verts jusqu’à fin juin 2022. Lors de la saison 2017-2018, le natif de Paris avait été prêté à l'AS Nancy-Lorraine, afin de mieux s'aguerrir. International Espoir Tricolore, le N°20 de l’AS Saint-Étienne compte 87 matchs (soit 71 en Ligue 1) sous le maillot Vert, pour 10 buts et 4 passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur sur le marché est actuellement de 5 M€.













Par ALEXIS