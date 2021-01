Stade Rennais Mercato : Camavinga hésite entre Rennes et Real

Publié le 05 janvier 2021 à 11:05

L'avenir d'Eduardo Camavinga au Stade Rennais se dessine au fur et à mesure que la saison avance. Le néo-international, qui vient d'avoir 18 ans, a changé de représentants ces dernières semaines et discute avec les Rouge et Noir d'une prolongation. Sa nouvelle agence, IMC Stellar Sports, gère désormais ses intérêts et regarde du côté de Rennes comme du côté du Real Madrid.

Le Stade Rennais et Eduardo Camavinga discutent toujours

Le prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, a connu une fin d'année compliquée, après avoir traversé les deux tiers de 2020 en fanfare. Le milieu de terrain a découvert cette saison la Ligue des champions, l'équipe de France, avec qui il a marqué son premier but également, mais également les blessures et les rumeurs sur son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le SRFC, la question de son futur se pose forcément. On apprenait ces dernières semaines que les deux parties discutaient d'une éventuelle prolongation de contrat d'une saison pour le jeune Rennais, qui a changé de représentants cet automne en passant dans le giron de IMC Stellar Sports. À l'occasion de la 14e place d'Eduardo Camavinga au classement des "Français qui font le foot" établi par L'Equipe, le patron de Stellar, qui possède aussi dans ses rangs Jérémy Doku, Jonathan Barnett, a évoqué le cas de la pépite bretonne.

Le Real Madrid tient vraiment la pole position

Comme l'affirme le quotidien sportif, les discussions seraient donc toujours en cours pour une prolongation jusqu'en 2023. "Nous avons développé une excellente relation et nous travaillerons en étroite collaboration avec le père et la famille d'Eduardo, surtout pour Eduardo, déclare Jonathan Barnett. Le plus important est d'agir dans le meilleur intérêt pour lui." Le meilleur intérêt, c'est peut-être à court terme un départ du Stade Rennais, au mercato estival notamment, pour le Real Madrid. "Nous avons une excellente relation avec le Real Madrid, demandez-leur", a lâché le boss de Stellar alors que la question des relations de la firme avec Zinédine Zidane et le club merengue se pose compte tenu de la gestion du cas Gareth Bale, autre client de Barnett, par le coach français. Il semble bien que dans le cas d'Eduardo Camavinga, la voie soit tracée : une prolongation d'un an au Stade Rennais pour permettre à son club formateur de réaliser une grosse vente cet été.













Par Matthieu