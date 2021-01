Premier League : Thomas Tuchel au rebond chez un cador de PL ?

Publié le 05 janvier 2021 à 17:20

Démis de ses fonctions au PSG, Thomas Tuchel traverse forcément une période compliquée. Néanmoins, le technicien allemand pourrait voir le bout du tunnel plus rapidement que prévu car un cador de Premier League le piste pour prendre la succession d'un coach décevant cette saison.

Lampard menacé à Chelsea, en difficulté en Premier League

La première année de Frank Lampard sur le banc de Chelsea avait été une grande réussite. Interdits de recrutement et avec de nombreux jeunes dans leur onze, les Blues avaient réussi à accrocher la quatrième place de Premier League, synonyme de Champions League pour la saison 2020-2021. Auteur d'un mercato ambitieux, le club de Roman Abrahamovitch a mis plus de 300 millions d'euros pour s'offrir une équipe compétitive capable d'aller titiller le duo City-Liverpool en championnat. Six mois plus tard, force est de constater que les recrues ne semblent pas au diapason et que la mayonnaise ne semble pas prendre du côté de Londres.

Neuvièmes au classement, les hommes de Frank Lampard ont très mal négocié leur Boxing Day en ne prenant qu'un point sur neuf possibles, perdant même face à des concurrents directs comme Arsenal et Manchester City. Selon ESPN, les joueurs n'arrivent plus à suivre les choix du mythique numéro 8 des Blues qui commencent peu à peu à perdre le soutien de son vestiaire. Pourtant, Lampard garde le cap et ne semble pas se soucier des rumeurs sur son mandat, notamment celle concernant Thomas Tuchel :"Il y a un mois, les gens discutaient de quand j’allais obtenir un nouveau contrat. La pression reste constante. Mon travail est de continuer à travailler et de mettre en place mon équipe."

Tuchel a de la concurrence

Alors que les dirigeants de Chelsea devraient laisser une dernière chance à l'enfant du club, ils ne laissent aucune éventualité de côté et se sont déjà mis à la recherche d'un éventuel remplaçant. Selon The Independant, le board du club londonien aurait établi une liste de quatre noms suscpetibles de prendre la relève du club. Parmi ces noms, Thomas Tuchel figure en très bonne position et serait déjà enjoué à'idée de rejoindre la capitale anglaise. Mais voilà, l'ancien coach du PSG et du Borussia Dortmund n'est pas le seul sur la short-list car le nom de Massimiliano Allegri est cité tout comme celui de Brendan Rodgers et de Ralph Hasenhuttl, en activté respectivement du côté de Leicester et de Southampton. Une forte concurrence donc, qui pourrait être vaine si Lampard parvient à rectifier le tir rapidement.













Par Chemssdine