LOSC : Christophe Galtier fait le point sur la situation du club

Publié le 06 janvier 2021 à 07:35

Une première partie de saison réussie à Lille. Deuxièmes en Ligue 1 et qualifiés pour les seizièmes de finale d'Europa League, les Dogues ont néanmoins déploré la perte de Gérard Lopez, contraint de vendre le club et laissant sa place à Olivier Létang. Interrogé par L'Equipe, Christophe Galtier, coach du LOSC, a alors eu l'occasion de revenir sur tous les événements tant sportifs qu'institutionnels de ces dernières semaines, le tout en donnant quelques indications sur le mercato hivernal.

Galtier annonce un mercato calme pour le LOSC

Début d'hiver agité du côté de Lille. Alors que les Dogues réalisent une superbe saison, le fiasco Mediapro et la pandémie de Covid-19 ont eu raison des finances lilloises, provoquant ainsi la vente du club par Gérard Lopez. Sauvé par la DNCG il y'a quelques semaines, le mercato nordiste devrait alors être plus calme que prévu, c'est ce qu'en tout cas pense Christophe Galtier : "Ça fait trois ans qu'on est plongés dans un mercato permanent et ça ne va pas changer aujourd'hui. On annonce beaucoup de départs à chaque mercato. Mais je ne vois pas Sven partir cet hiver. D'autant plus que la DNCG n'a pris aucune mesure à l'encontre du club. Je ne crois pas, vu notre situation sportive, que le club souhaite vendre des joueurs."

Le seul dossier à gérer pour le LOSC est celui d'Adama Soumaoro. Le franco-malien a clairement affirmé ses vélléités de départ et agaçe son coach qui n'a pas manqué l'occasion pour lui asséner un tacle appuyé : "Vous savez, je le dis souvent, les joueurs ont des droits et des devoirs. Ils n'ont donc pas que des droits." L'ancien coach de l'ASSE a tout de même admis que la porte était ouverte au natif de Fontenay-aux-Roses tout en ne sachant rien à propos d'un éventuel remplaçant : "Et si Adama devait partir, est-ce qu'on lui trouverait un remplaçant ? Je ne sais pas."

Galtier en dit plus sur sa relation avec Olivier Létang

Gérard Lopez ayant quitté le club, le LOSC a décidé de le remplacer par Olivier Létang. Un nouveau changement pour Galtier qui admet s'entendre très bien avec l'ancien directeur sportif du Stade Rennais :"On échange de manière permanente avec le président (...) On parle d'objectifs sportifs, du calendrier qui peut être très chargé à certains moments, avec notamment la Coupe de France qui aura lieu. Il y aura beaucoup de semaines à trois matchs et en conséquence, on parle de la qualité de l'effectif qu'on devra avoir pour être performants dans les différentes compétitions et atteindre les objectifs." Une relation cordiale donc, qui annonce de grandes choses pour la suite de la saison du LOSC, qui devra bien démarrer son année 2021 avec la réception du SCO Angers.













Par Chemssdine