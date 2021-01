ASSE Mercato : Sainté trouve son défenseur, mercato bouclé ?

Publié le 06 janvier 2021 à 14:50

L'ASSE tente au plus vite de boucler son mercato alors que la reprise de la Ligue 1 s'amorce déjà avec la réception du PSG de Mauricio Pochettino, ce mercredi soir (21h), à Geoffroy-Guichard. Si le dossier Mostafa Mohamed semble en passe d'être bouclé, une autre arrivée pourrait être effective rapidement, selon les dernières informations.

L'ASSE veut un mercato efficace

À quelques heures d'accueillir le PSG pour le tout premier match de Mauricio Pochettino sur le banc des champions de France, l'ASSE s'active en coulisses. Les Verts semblent en passe d'enfin recruter Mostafa Mohamed, après d'âpres négociations avec son club égyptien de Zamalek. Une somme avoisinant les 5 à 6 millions d'euros devrait être versée par l'AS Saint-Etienne à l'équipe du Caire et la signature pourrait intervenir rapidement, selon les informations de Nabil Djellit et Mohamed Toubache-Ter. Un pas en avant pour les Stéphanois, qui règle ainsi le dossier attaquant. Sur le cas du défenseur central, l'ASSE avance malgré la déconvenue William Saliba. L'ancien Vert a finalement choisi l'OGC Nice plutôt que Sainté pour un prêt longue durée loin d'Arsenal où Mikel Arteta ne compte pas sur lui. Les Foréziens auraient déposé une offre de 1 million d'euros, augmentée à 1,5 million, pour le défenseur de Trabzonspor, Edgar Ié. Mais le club turc en demanderait plus.

Après l'attaquant, le défenseur ?

Mais c'est un autre joueur passé par le LOSC qui intéresse l'ASSE. Un joueur qui y évolue toujours. Selon L'Equipe, "Adama Soumaoro est en instance de départ, son nom ayant été évoqué du côté de Saint-Etienne cette semaine". Le défenseur central est peu utilisé par Christophe Galtier cette saison, avec seulement deux titularisations toutes compétitions confondues. Déjà en instance de départ cet été, vers Bologne, Adama Soumaoro pourrait donc rejoindre rapidement les Verts. En effet, Ouest-France précise dans ces colonnes que le joueur est absent du groupe lillois le match contre Angers SCO car "en instance de départ". Une information qui confirme celle du quotidien sportif et qui pourrait venir d'un journaliste de La Voix du Nord, les rédactions régionales se communiquant les informations avant les matches. Si le départ d'Adama Soumaoro pour l'ASSE se confirme, Claude Puel pourrait avoir déjà plus ou moins bouclé son mercato, bien aidé par la somme économisé sur le salaire de Stéphane Ruffier.













Par Matthieu