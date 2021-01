LOSC Mercato : Deux joueurs vers un départ en Serie A

Publié le 07 janvier 2021 à 10:30

Le LOSC connait une semaine mouvementée. Après l'annonce de deux cas positifs au Covid-19 en début de semaine (Luiz Araujo et Yusuf Yazici), l'absence de Renato Sanches et la défaite mercredi soir contre Angers, Le club lillois pourrait voir deux de ses joueurs quitter le club au mercato d'hiver, direction l'Italie.

Un départ acté

Le premier départ acté est celui d'Adama Soumaoro. Depuis le mois de décembre les relations tendues entre le joueur et Christophe Galtier, sont totalement rompues maintenant. L'entraineur du LOSC avait déclaré à son sujet ""Il ne me parle pas non plus. Les joueurs ont des droits et des devoirs. Mais ils n’ont pas que des droits". Il s'était aussi prononcé brièvement sur le mercato du LOSC, "On échange de manière permanente avec le président, mais il n'y a quasiment pas de discussion sur le mercato concernant des arrivées et très peu concernant des départs. Les seules discussions existantes concernent Adama Soumaoro qui, lui, souhaite partir", a-t-il indiqué. Selon L'Equipe, Soumaoro devrait bien quitter le LOSC pour rejoindre Bologne, le club actuellement douzième de Serie A. Le joueur a obtenu l'autorisation pour passer sa visite médicale en Italie ce jeudi. Si tout se passe bien, il devrait s'engager dans la foulée.

Le LOSC devra batailler

Si le LOSC se sépare volontiers de Soumaoro, Christophe Galtier n'envisage pas d'autres départs. En conférence de presse il avait déclaré : "on ne parle ni de départs, ni d'arrivées. On souhaite simplement conserver cet effectif". Lille qui dispute les premières places du championnat de Ligue 1 doit déjà composer avec l'absence de certains de ses cadres. Pourtant si les discussions aboutissent, le LOSC pourrait voir son latéral droit Zeki Çelik partir à la Roma. Le club italien a entamé des discussions avec l'agent du joueur turc. l'AS Roma qui considère l'option Bryan Reynolds au même poste, est en concurrence avec la Juventus, ce qui complique l'avancée de ce dossier. Çelik serait donc devenu une priorité pour le club romain. Les intentions du joueur ne sont pas encore connues, mais le LOSC sera amené à batailler pour le garder.













Par Hind