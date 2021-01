ASSE Mercato : Très mauvaise nouvelle sur un dossier chaud

Publié le 07 janvier 2021 à 11:00

L'ASSE a réussi à tenir tête au PSG à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Sur leur pelouse de Geoffroy-Guichard, les Verts de Claude Puel ont pris un bon point (1-1) contre les joueurs de Mauricio Pochettino, pour sa première sur un banc. Mais Saint-Etienne cravache toujours pour boucler rapidement son mercato hivernal...

ASSE Mercato : le dossier Mostafa Mohamed en suspens

Les Verts reprennent petit à petit des couleurs et vont pouvoir s'appuyer sur leur performance contre le PSG (1-1) pour continuer à bâtir leur solidité et retrouver bientôt le goût de la victoire. Mais l'ASSE ne doit pas annihiler ce bon match dans les jours à venir, comme elle avait pu le faire après une solide rencontre sur la pelouse de l'OL, malgré la défaite (1-2). Saint-Etienne doit aussi se montrer plus efficace en attaque, alors que Denis Bouanga a encore été auteur d'une performance décevante face aux Parisiens. En ce sens, l'ASSE attend avec impatience la signature du buteur Mostafa Mohamed. Le club forézien et celui égyptien de Zamalek semblent avoir trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant qui devrait bel et bien rejoindre les Verts dans les prochains jours, après un petit bras de fer avec sa direction et une offre augmentée. Un bon point pour Claude Puel et son staff, qui s'attachent désormais à trouver un défenseur et avaient choisi une autre cible qu'Edgar Ié ces derniers jours.

Une nouvelle piste en défense qui s'envole

En effet, après avoir proposé 1, puis 1,5 millions d'euros à Trabzonspor pour l'ancien Lillois, l'ASSE avait pris la décision d'aller directement à la source et de frapper à la porte du LOSC. Dans le viseur, Adama Soumaoro, le défenseur franco-malien de 28 ans. Pas dans le groupe de Christophe Galtier pour le match entre Lille et Angers SCO (1-2), Soumaoro est "en instance de départ" selon L'Equipe. Si les Verts se sont positionnés, le Nordiste devrait finalement s'envoler vers Bologne et la Serie A. Adama Soumaoro avait déjà failli partir pour l'Italie cet été, mais un premier prêt avait été bloqué par la direction lilloise. Cette fois-ci, le joueur devrait bien quitter le Nord mais ne fera pas étape à Saint-Etienne, comme espérer. Après les échecs Saliba et Ié, la quête d'un défenseur central reste une vraie difficulté pour l'ASSE.













Par Matthieu