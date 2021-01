OM : Marseille en route pour remporter le titre de champion ?

Publié le 07 janvier 2021 à 18:00

La Ligue 1 a repris mercredi soir et certaines équipes sont revenues en meilleure forme que d'autres. L'OM en particulier a impressionné face au MHSC en battant les Montpelliérains 3-1. Au-delà du résultat, l'OM a surtout montré un visage plus séduisant que celui qu'on lui a connu ces dernières semaines. Alors que cela se bouscule en haut du classement de la Ligue 1, Marseille actuellement 5e pourrait rattraper son retard de points sur ses concurrents directs.

Les concurrents de l'OM

Actuellement, au classement, l'Olympique Lyonnais détient la première place avec 39 points, à trois points d'avance sur le PSG qui semble encore en peine cette saison. Les Parisiens qui viennent tout juste de retrouver un nouvel entraineur ont encore besoin d'un temps d'adaptation. Pour leur premier match avec Pochettino, ils ont concédé le match nul face à Saint-Etienne. Le calendrier du PSG s'annonce chargé aussi, avec les échéances de ligue des champions qui arrivent en février. Ils devront enchainer les matchs à un rythme soutenu, peu aidés par les nombreuses indisponibilités dans leur effectif, dont celle de Neymar qui devra être ménagé pour les rendez-vous européens.

L'OL de son côté est devant mais avec deux matchs de plus que l'OM, donc l'écart de points avec les Marseillais n'est pas si important que cela : huit points d'avance en attendant les matchs en retard de l'OM contre Nice et Lens. L'OL a réalisé mercredi un beau coup au classement en l'emportant face à Lens (3-2), mais les Lyonnais ont tremblé et ont été fébriles par moments dans un match qui aurait pu basculer en faveur de l'adversaire.

Du côté du LOSC, l'année démarre sur les chapeaux de roues. Les Lillois ont essuyé une défaite inattendue face à Angers (1-2) qui leur a coûté cher au classement. L’équipe de Christophe Galtier, dépassée par les Lyonnais, pourrait voir l'OM revenir rapidement. L'entraineur lillois s'est montré frustré sans être alarmiste : "J'avais rarement vu mon équipe autant en difficulté dans les duels, la qualité technique. On a été battus dans tous les domaines, et notamment sur la volonté, la détermination (...) Perdre des matches, ça peut arriver, mais en étant aussi absent, il y a des interrogations. Cette défaite ne m'inquiète pas, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme. Mais elle pousse à la réflexion. Il faudra se poser les bonnes questions." Le Stade Rennais n'a pas connu plus de réussite, en ramenant le point du nul face au FC Nantes de Domenech. A l'issue du match, Julien Stéphan faisait le constat, dépité, du résultat : "On était venus pour prendre plus de points que ça. C’était l’objectif (...) on n’a pas saisi nos opportunités." Le Stade Rennais n'a plus qu'un point d'avance sur l'OM.

Droit au but !

L'OM peut espérer bien revenir dans la course au titre si l'état de forme actuel perdure. Mercredi, Florian Thauvin a encore confirmé son statut en sortant une copie propre. Dimitri Payet qui avait débuté sur le banc pour ne rentrer qu'en toute fin de match, a pris sa revanche et débloqué la situation pour son équipe. Pape Gueye quant à lui s'est montré épatant dans tous les domaines, prouvant que son recrutement était un très bon choix. André Villas-Boas qui en fin d'année ne cachait pas sa frustration envers les résultats de son équipe semble retrouver plus de maitrise collective.

Dans ses déclarations d'après match rapportées par L'Equipe, il s'était montré satisfait de ses joueurs : "C'est un succès très important après un match ouvert. On gagne face à une adversaire qui était proche de nous. Il faut profiter de cette victoire mais il faut rester concentrés (...) Nous ne devons pas ralentir car nous sommes un peu plus loin de nos rivaux, des équipes de tête. On espère qu'ils vont finir par lâcher des points en route." Reste maintenant à Marseille de récupérer des points qui pourront être précieux dans la course au titre face à Lens et Nice. En attendant les Marseillais devront affronter Dijon ce week-end, avant de disputer le Trophée des champions face au PSG de Pochettino mercredi prochain.













Par Hind