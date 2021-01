Stade Rennais : À Nantes, le SRFC ne rassure personne

Publié le 07 janvier 2021 à 18:30

Le Stade Rennais n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du FC Nantes (0-0), mercredi, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1 et de la reprise après une très courte trêve des confiseurs. Malgré une série de cinq matches sans défaite, les Rouge et Noir ont toujours des problèmes d'animation offensive qu'ils doivent absolument résoudre.

À Nantes, une grosse frustration pour le Stade Rennais

Les Rouge et Noir étaient clairement venus pour gagner à la Beaujoire. Mais les joueurs de Raymond Domenech, s'ils n'avaient pas de grandes ambitions dans le jeu, ont parfaitement analysé les problèmes du Stade Rennais, qui peine à se créer et transformer ses occasions depuis plusieurs mois. "On était venus pour prendre plus de points que ça, a lâché Julien Stéphan en conférence de presse. C’était l’objectif. La première mi-temps a été trop pauvre en occasions. On n’a pas saisi nos opportunités en début de deuxième mi-temps." Le coach du SRFC était visiblement très frustré à l'issue de la rencontre et n'a d'ailleurs passé que quatre petites minutes devant les médias après ce triste match nul. Son défenseur Nayef Aguerd était du même avis. "Il y a de la frustration dans le vestiaire, parce qu’on a raté les deux points (supplémentaires). C’est un derby, c’est très important pour le public, mais un point cela reste un résultat positif à l’extérieur", a tenu malgré tout à positiver le défenseur marocain.

Le SRFC ne trouve pas la solution en attaque

Pour Nayef Aguerd, il a encore manqué au Stade Rennais "de l'efficacité". Selon l'international, le Stade Rennais "a eu les occasions mais n'a pas su comment les concrétiser". Mais Julien Stéphan n'est pas tout à fait d'accord et aimerait voir son équipe s'offrir plus d'opportunités de marquer. Surtout compte tenu de la très grosse possession rennais à Nantes mercredi. "On a de la possession. Les équipes n’arrivent pas à nous presser. Après, là où il faut progresser, c’est sur comment déstabiliser l’adversaire et le déséquilibrer", a reconnu l'entraîneur du SRFC. "On est tombés sur un adversaire qui ne voulait pas du ballon, qui a défendu très bas, qui voulait nous contrer. Cela montre aussi notre manque de justesse dans les 20 derniers mètres, parce qu’il y a eu des frappes. On sait que c’est une problématique qu’on a à régler sur cette deuxième partie de saison. On n’a pas suffisamment de tirs cadrés (aucun face au FCN) au regard du nombre de frappes que l’on fait."

Le défenseur central du Stade Rennais reconnait que son équipe était un peu dans le flou avant et au début du match. "On ne savait pas comment ils allaient jouer car, avec le changement d’entraîneur, c’était dur de se préparer dans la semaine. Mais ils ont joué avec deux attaquants. C’était très dur au début, c’était une première mi-temps pauvre en occasions." Nayef Aguerd veut quand même positiver : "Cela reste un premier match de reprise et je pense qu’on va monter en puissance." Il faudra quoi qu'il en soit se montrer bien plus efficace samedi (21h) pour la réception du leader de Ligue 1, l'OL, au Roazhon Park.













Par Matthieu