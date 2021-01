Stade Rennais : Da Silva forfait, le SRFC sans défense samedi

Publié le 08 janvier 2021 à 13:30

Le Stade Rennais, après un match nul et vierge (0-0) décevant sur la pelouse de la Beaujoire contre le FC Nantes de Raymond Domenech, enchaîne avec un gros morceau au Roazhon Park samedi (21h). Julien Stéphan et ses joueurs accueillent l'OL de Rudi Garcia, seul leader du championnat de France depuis sa victoire contre le RC Lens (3-2), samedi.

Le Stade Rennais privé de défense centrale

Si le Stade Rennais a repris des couleurs en Ligue 1, il sort d'un match difficile sur le terrain du FC Nantes. Et la rencontre de samedi (21h) sera d'un tout autre calibre face à l'OL, leader du championnat de France. Mais Julien Stéphan déplore l'absence de son capitaine, touché face aux Canaris. "Damien Da Silva a un souci musculaire et sera absent demain (samedi). Il a ressenti quelque chose sur une action de jeu. Par précaution, il est sorti et il a bien fait. Il sera absent contre Lyon et sans doute le match d'après aussi, a expliqué le coach des Rouge et Noir. Les deux options sont Gerzino Nyamsi et Brandon Soppy, voire Steven Nzonzi. Il n'y a pas d'autres retours à enregistrer." Il y a donc de fortes chances de voir une défense très jeune contre l'OL, même si le champion du monde rennais pourrait venir apporter son expérience dans la ligne défensive bretonne, dont Nayef Aguerd sera le patron.

Face à l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais n'aura pas la tâche facile. "C'est un gros morceau, ils sont en plein confiance avec une énorme capacité à marquer des buts, a décrypté Julien Stéphan. Ça sera un sacré défi. Ils ont une faculté à créer le danger sur attaque placée comme en contre. Ils ont beaucoup de fraîcheur. On voit une équipe complète et performante. Ça sera nécessaire de mettre de l'intensité, même si on a eu peu de temps pour récupérer." La récupération, c'est l'un des problèmes du SRFC, comme le déplore l'entraîneur : "Deux matches en trois jours, avec des terrains pas idéaux, des températures basses, des organismes fragilisés... On n'a pas le choix."

Un match important contre l'OL

Steven Nzonzi sait également que le match contre l'OL sera difficile. "Ça va être un autre défi, a déclaré le joueur prêté par l'AS Roma. Lyon est une équipe en forme, qui gagne, qui est première. Ils ont beaucoup d'atouts offensifs, mais on est à domicile et on doit montrer que nous aussi on veut mettre des buts. Ça va être un autre rythme. Les Lyonnais sont bien placés, plusieurs équipes jouent le titre et ils ont une chance d'être champions. Ils ont de très bonnes individualités, mais c'est surtout une équipe complète. Ce n'est pas ce match qui changera tout et nous donnera un autre statut si on gagne, le championnat est encore beaucoup trop long. C'est un match important, ça ferait du bien de gagner contre une telle équipe." Le milieu de terrain connait également les problèmes du Stade Rennais dans la finition. "On se crée des occasions, pas mal de situations à chaque match. On fait les choses qu'il faut dans la préparation des actions, mais on a des points à améliorer." Celui des tirs cadrés et de l'efficacité est le principal souci à régler pour Julien Stéphan et ses joueurs.













Par Matthieu