FC Nantes Mercato : Domenech bientôt fixé sur ce renfort à 0€

Publié le 09 janvier 2021 à 00:30

Successeur de Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech pourrait enregistrer un premier renfort dans les prochains jours. En conférence de presse, le coach du FCN a de nouveau évoqué la potentielle signature de Giannelli Imbula.

Nouvelle révélation de Raymond Domenech sur Imbula

Libre depuis la fin de son aventure au FK Sotchi, Giannelli Imbula est à l’essai depuis quelques jours au FC Nantes. Nouvel entraîneur du FCN, Raymond Domenech est sous le charme du milieu de terrain congolais (RDC). Vendredi en conférence de presse, le technicien lyonnais s’est de nouveau prononcé sur le cas du joueur de 28 ans. « Je n’ai pas encore pris de décision. Il a un vrai potentiel, il est intéressant. Il revient mais je n’ai pas pris de décision. Je me donne une deadline de quelques jours. On en a discuté avec le président mais ce qui compte c’est ce que je dirai. C’est l’essentiel. Giannelli était une opportunité. On voit ce que cela donne », a déclaré l’entraîneur nantais.

Imbula, priorité du FC Nantes en janvier ?

Comme l’a noté Raymond Domenech, signer un joueur à zéro euro est une réelle opportunité. Surtout que les Canaris pourraient enregistrer quelques départs notamment au milieu de terrain cet hiver. Abdoulaye Touré et Imran Louza sont tous deux annoncés en Serie A. Le premier est sur les tablettes du Torino tandis que le second est convoité par l’AC Milan. Une signature d’Imbula permettrait en quelque sorte de compenser l’un de ces départs. Mais comme l’a indiqué le coach du FC Nantes, recruter au milieu n’est pas « la priorité lors du mercato ». « On peut améliorer partout mais on verra ce qui est le mieux », a indiqué l’ancien sélectionneur des Bleus. Celui-ci devrait notamment pousser pour une arrivée en défense. Un secteur où les Canaris n’ont pas brillé en cette première partie de saison.













Par Ange A.