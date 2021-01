FC Nantes Mercato : Une première recrue à 0€ pour Domenech ?

Publié le 08 janvier 2021 à 00:45

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech pourrait accueillir son premier renfort durant le mercato. Le coach du FCN pourrait enrôler un milieu de terrain libre de tout contrat cet hiver.

Raymond Domenech d’accord pour un coup à 0€

Avec l’ouverture du mercato d’hiver, le FC Nantes pourrait perdre quelques éléments. Le FCN pourrait en effet enregistrer les départs d’Abdoulaye Touré et d’Imran Louza. Le premier est ciblé par le Torino tandis que le second est sur les tablettes de l’AC Milan. En cas de départ, des places devraient donc se libérer au milieu de terrain. Nantes pourrait signer un joli coup à 0€ pour combler le vide. À l’essai chez les Canaris depuis quelques jours, Giannelli Imbula pourrait finir la saison avec les Jaune et Vert. Raymond Domenech a exprimé le vœu d’enrôler l’ancien espoir marseillais. Le milieu congolais (RDC) est libre depuis la fin de son aventure au FK Sotchi l’été dernier.

Une bonne pioche pour le FC Nantes ?

« Il a un vrai potentiel. Il a des choses à montrer et à progresser. Maintenant ça doit discuter dans les jours qui viennent pour voir quelle option on va prendre. Mais j’ai trouvé qu’il était intéressant », a confié Raymond Domenech sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. Aujourd’hui âgé de 28 ans, Giannelli Imbula a déjà connu pas mal de championnats européens. Après Marseille, il a vécu des expériences décevantes à Porto, Stoke City, au Rayo Vallecano, Lecce et récemment au FK Sotchi. Il avait rejoint la formation russe en tant que joueur libre en février 2020. Il pourrait en faire de même à Nantes dans les prochains jours si Waldemar Kita donne son aval.













Par Ange A.