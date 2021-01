OM Mercato : André Villas-Boas confirme une piste en Serie A

Publié le 10 janvier 2021 à 07:30

L’Olympique de Marseille attend quelques renforts cet hiver. Coach de l’ OM, André Villas-Boas a notamment assuré que le club pistait un arrière droit évoluant en Italie.

Une confirmation tombe pour Pol Lirola

Après son succès contre le Montpellier Hérault (3-1), l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à enchaîner. Samedi, l’ OM a été tenu en échec par le Dijon FCO (0-0). Le club phocéen attend toujours du renfort en janvier. Une tendance qu’a encore confirmée André Villas-Boas. L’entraîneur marseillais attend surtout du renfort en défense, précisément au poste d’arrière droit. Depuis le départ de Bouna Sarr au Bayern, Hiroki Sakai est le seul latéral droit de l’effectif marseillais. Raison pour laquelle le technicien portugais veut doubler ce poste. Il a assuré que sa direction travaille actuellement sur la piste Pol Lirola. « On a l’option avec Lirola mais aussi avec d’autres, on va voir si on peut confirmer dans les prochains jours. C’est un poste qu’on cherchait déjà à la fin du mercato d’août », a déclaré AVB au micro de Téléfoot.

OM - Fiorentina : Un accord dans les tuyaux avec Lirola ?

Pisté par l’ OM, Pol Lirola évolue actuellement à la Fiorentina où il doit se contenter du rôle de doublure. Il a déjà disputé 13 matchs avec la Viola cette saison, dont 4 en tant que titulaire. Il compte par ailleurs une passe décisive cette saison avec le club italien. Pour Sky Italia, Marseille serait proche d’enrôler le latéral espagnol. Le média transalpin assure qu’un prêt avec une option d’achat s’élevant à 12 millions d’euros serait en bonne voie. Les deux clubs devraient finaliser les derniers détails de l’opération dans les prochains jours.













Par Ange A.