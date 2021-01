PSG-OM : Mauricio Pochettino va plaire aux fans parisiens

Publié le 10 janvier 2021 à 17:20

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a déjà tout compris de la rivalité PSG-OM. Le technicien argentin veut dès cette rencontre offrir le premier titre de son mandat au club de la capitale.

PSG-OM, premier trophée pour Mauricio Pochettino ?

Avant d’embrasser la carrière d’entraîneur de club de football, Mauricio Pochettino a été joueur. Mieux, il a porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre 2001-2003, période pendant laquelle il a gouté aux classicos PSG-OM. Le remplaçant de Thomas Tuchel a déjà dirigé deux matchs lors desquels il a arraché deux résultats différents, à savoir un match nul 1-1 face à l’ ASSE avant d’étriller le Stade Brestois 3-0. Les Parisiens auraient pu marquer plus de buts lors de cette rencontre puisqu’ils ont raté 22 fois au but.

Tout de suite après ce match victorieux contre le club finistérien, l’entraîneur argentin se concentre déjà sur le classico PSG-OM à venir, au Parc des Princes. En effet, les deux équipes s’affronteront mercredi pour le Trophée des champions. Cette rencontre est un de ces matches à remporter pour un nouvel entraîneur désireux de rallier les supporters à sa cause. On peut dire que Pochettino l’a bien compris puisqu’il a affiché dans Téléfoot sa parfaite connaissance de l’importance de ce classico.

L’ancien défenseur central, aujourd’hui âgé de 48 ans, a affirmé comprendre « vraiment l'importance d'un tel match. » Selon lui, « On joue avec le coeur, avec la passion. Souvent, on joue aussi avec le mental, car c'est un match avec une passion énorme. » Le technicien parisien dit de cette affiche face à l’Olympique de Marseille : « J’ai eu la chance d'en jouer plusieurs et j'ai toujours pris du plaisir. » Mauricio Pochettino a cependant regretté l’absence des fans en disant : « C’est dommage qu'on n’ait pas nos supporters avec nous dans le stade, il y a toujours une ambiance particulière. Quand on s'affronte dans ce type de compétition avec en plus un titre en jeu, c'est une opportunité pour le club de gagner ».

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille, qui sera vaincu ?

Les Marseillais ne voudront rien concéder au Paris Saint-Germain lors de cette rencontre. Le club parisien, deuxième de Ligue 1, aura aussi à coeur de se donner du boume au moral en terrassant lors de ce trophée un adversaire pour les premières places au classement du championnat. Il faut noter que le premier match PSG-OM avait tourné à l’avantage des Phocéens le 13 septembre dernier, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Pour ce gros match, Mauricio Pochettino pourra compter sur la volonté de Neymar de prendre sa revanche pour l’échec lors de la première rencontre de la saison. Le buteur brésilien était resté le mot clé de cette rencontre pour son accusation de racisme porté contre Alvaro Gonzalez. Avant le match, l’Olympique de Marseille a fait un faux pas avec son match nul 0-0 face à Dijon. Le Paris SG a donc un ascendant psychologique avant le coup d'envoi.













Par Gary SLM