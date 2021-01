FC Nantes : La réponse de Raymond Domenech à ses détracteurs

Publié le 11 janvier 2021 à 00:05

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech est loin de faire l’unanimité. Le coach du FCN a réagi aux critiques après le nouveau match nul des siens contre le Montpellier Hérault (1-1).

Raymond Domenech, un choix de Kita encore contesté

Suite aux mauvais résultats du FC Nantes, Waldemar Kita a fait le choix de limoger Christian Gourcuff. Déjà fragilisé par les supporters du FCN, le dirigeant nantais est davantage entré dans le collimateur de ceux-ci. Ces derniers n’ont guère apprécié la nomination de Raymond Domenech. Ils l’ont fait savoir lors de la première séance d’entraînement du nouveau coach des Canaris. Une première qu’ils avaient d’ailleurs pertubée et qualifiée de cirque. Au vu de ses premiers résultats avec les Jaune et Vert, l’ancien sélectionneur des Bleus ne rassure pas. Il enregistre deux nuls en autant de sorties avec les Canaris. Au sortir du nul contre Montpellier, le technicien lyonnais a réagi aux critiques et autres moqueries dont il fait l’objet.

Aucun crédit accordé aux critiques

Au micro de Canal+ Sport, Raymond Domenech a envoyé un message à ses détracteurs. « Les critiques ? J’entends, mais je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis dans la construction de ce club, de cette équipe. J’ai envie de faire des choses bien avec ce groupe », a confié le technicien. Celui-ci a assuré se sentir à son aise avec son nouveau club. « Si on a peur, on ne fait plus rien dans la vie. L’envie de faire quelques choses où on se sent bien, je vous assure que je me sens bien. Je me sens bien avec cette équipe, à l’entraînement ou sur le terrain », a déclaré l’ancien entraîneur national. Il n’y a plus qu’à espérer que les résultats suivent désormais. Pour sa prochaine sortie, Nantes (17e) sera opposé au promu lensois, actuel 9e de Ligue 1.













Par Ange A.