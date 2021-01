OM Mercato : Un attaquant, la nouvelle priorité de Longoria

Publié le 11 janvier 2021 à 11:00

Pablo Longoria semble avoir rempli sa mission avec Pol Lirola. L'OM qui cherchait un latéral droit est en passe de signer le défenseur espagnol de la Fiorentina. Alors que des ventes se préparent du côté de Marseille, le travail de Longoria est loin d'être terminé. André Villas-Boas voudrait absolument se renforcer offensivement et ne désespère pas de recruter un bon attaquant de pointe.

Mercato : ça bouge à l'OM !

Lancé longtemps sur la piste d'un latéral droit, l'OM va vraisemblablement pouvoir boucler ce dossier chaud de son mercato. Pol Lirola est déjà à Marseille et devrait passer sa visite médicale ce lundi matin. Maintenant, Pablo Longoria doit travailler sur les départs afin de rééquilibrer les comptes. C'est d'ailleurs toute la stratégie de son mercato : des prêts plutôt que des achats et des ventes pour dégraisser. La crise sanitaire a causé des dégâts et la manne financière est considérablement réduite. Ce qui n'empêche pas l'entraineur portugais de l'OM de vouloir plus de renforts et sa priorité est claire : un attaquant. ce ne sera probablement pas Le grand attaquant tant souhaité à Marseille depuis plusieurs saisons, mais a minima, une meilleure alternative que ce qu'il possède actuellement. Le journal La Provence rapportait dans ce sens, une exaspération grandissante de Villas-Boas envers Darío Benedetto encore l'auteur d'un match médiocre ce week-end contre Dijon et sorti par AVB à l'heure de jeu.

Qui et avec quel argent ?

Si l'OM espère récupérer de l'argent sur des ventes et des prêts de joueurs comme Strootman, Caleta-Car, voire Radonjic, les moyens du club restent malgré tout limités. Le marché actuel ne regorge pas d'opportunités pour le poste recherché. Pablo Longoria suit pourtant plusieurs dossiers qui semblent tous mal engagés pour l'instant. A commencer par le dossier Milik qu'il devra bientôt abandonner : le Napoli ne veut pas négocier le prix à la baisse et le joueur semble plus intéressé par l'Atlético de Madrid et la Juventus, les deux clubs tentent également de discuter avec le club napolitain pour le Polonais. Ces dernières heures un autre nom bien connu est encore revenu en lien avec l'OM, celui d'Olivier Giroud. Là encore la piste paraît compliquée. Giroud souhaite prolonger à Chelsea qui dispute cette saison la ligue des champions et en cas de départ le Français préférerait rester en Angleterre où il a une touche avec West Ham. Le club londonien cherche un remplaçant pour Haller.













Par Hind