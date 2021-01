Stade Brestois Mercato : Une signature imminente à Brest

Publié le 11 janvier 2021 à 11:45

Jean Lucas, milieu de terrain de l’OL, prend la direction du Stade Brestois comme pressenti. Il est attendu dans le Finistère, ce lundi, afin de passer les tests médicaux et physiques préalables à la signature de son contrat, d’après Le Progrès.

OL : Jean Lucas annoncé en visite médicale à Brest

Jean Lucas devrait rebondir au Stade Brestois, sauf revirement de dernières minutes. Indésirable à l’OL, il a été autorisé à trouver un club qui pourrait l’accueillir lors de la deuxième moitié de la saison. Mais surtout lui permettre de jouer régulièrement, ce qui n’a pas été le cas à l’Olympique Lyonnais, lors de la manche aller de la Ligue 1. Le FC Nantes était intéressé par les services du Brésilien, mais les Canaris ont été devancés par les Brestois. Sauf retournement de dernières minutes, il devrait s’engager avec le SB29 dans les prochaines heures. Si l’on se fie aux informations du quotidien régional, Jean Lucas doit être à Brest, ce lundi, pour y passer sa visite médicale. S’il satisfait les tests médicaux et physiques, il signerait un contrat de six mois avec le Stade Brestois, soit jusqu’à la fin de la saison actuelle, sous la forme d’un prêt.

Jean Lucas en quête de temps de jeu au Stade Brestois

En effet, le joueur de 22 ans est lié à l'OL jusqu'en 2024. Mais après une première saison moyenne, il ne rentre plus dans les plans du club rhodanien. Ce dernier s’est suffisamment renforcé dans son entre-jeu au mercato avec les arrivées de Bruno Guimares (janvier 2020) et de Lucas Paqueta (septembre 2021). De plus, Houssem Aouar, qui était annoncé sur le départ l’été dernier est resté à l’Olympique Lyonnais. Du coup, l’équipe Rudi Garcia est bien fournie au milieu de terrain. Jean-Lucas a ainsi contraint d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Cette saison, il a fait 8 brèves apparitions en championnat pour seulement une titularisation.













