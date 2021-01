OM Mercato : Marseille remballe cet attaquant prometteur !

Publié le 11 janvier 2021 à 12:30

Inconstant en Ligue 1, l'OM est sûrement le club français le plus actif en ce début de mercato hivernal. Tandis que le dossier du latéral droit semble enfin toucher au but, celui de l'attaquant de pointe bat son plein. Et d'après les dernières informations, le club phocéen aurait tout simplement recalé un buteur au profil intéressant.

L'OM recherche un buteur tous azimuts

C'est le dossier de nombreux clubs français au mercato d'hiver. La recherche d'un buteur cristallise toutes les attentions aux quatre coins de l'Hexagone, mais la traque la plus ardente d'un numéro 9 se déroule sûrement sur la Canebière. Sur de nombreuses pistes, chaque jour apporte un nouveau buteur à la liste des cibles marseillaises. Dario Benedetto, auteur de seulement trois buts, commence à vraiment agacer les supporters olympiens, et visiblement ses dirigeants qui veulent clairement le relèguer sur le banc voire le remplacer par un autre attaquant. Multipliant les pistes du côté de l'Angleterre, l'Italie et la France, l'OM disposait également d'une piste en Bundesliga. Cette piste menait à Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français prolifique de Mayence.

Mercato : Mateta a été recalé

Auteur de sept buts cette saison dans le championnat allemand, l'ancien Lyonnais est devenu une valeur sûre de l'autre côté du Rhin et s'affirme comme un buteur d'avenir, lui qui n'a que 23 ans mais déjà deux saisons pleines de Bundesliga dans les jambes. Mais voilà, selon les dernières informations de Téléfoot, le board olympien mené par Pablo Longoria ne voudrait tout simplement pas de l'ancien joueur de Châteauroux. Pourtant intéressé par le joueur longiligne, le head of football marseillais n'aurait pas fait du natif de Sevran sa priorité. La chaîne sportive française affirme également que les quelques discussions entamées sont désormais au point mort, ce qui ne laisse quasiment aucune chance de voir Mateta rallier l'Olympique de Marseille dans un futur proche. A moins d'un énième revirement de situation...













Par Chemssdine