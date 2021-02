OM : Ce grand espoir du club pourrait quitter Marseille

Publié le 12 février 2021 à 13:30

L'intronisation de Nasser Larguet sur le banc de l'OM a reçu un accueil mitigé chez les fans olympiens. Pourtant, sa nomination semble comblé les joueurs marseillais car le technicien marocain apporte une bienveillance donnant notamment la part belle aux jeunes. L'un d'entre eux pourrait partir alors qu'il vient tout juste de se mettre en évidence.

Bamba Dieng, la pépite tant attendue par l'OM

Troisième match de Nasser Larguet sur le banc marseillais. Après un nul didactique face à Lens (2-2) et une défaite à plates coutures face au PSG lors du Classique, voilà que les ouailles de l'ancien DTN du Maroc ont enfin goûté à la victoire en Coupe de France à l'occasion d'un déplacement pourtant périlleux sur la pelouse d'Auxerre. Un succès marqué par le premier but de Dario Benedetto après des mois de disette mais surtout par les premiers pas réussis du jeune Bamba Dieng. Le jeune sénégalais de 20 ans, rentré en cours du jeu, n'a pas perdu de temps et a inscrit son premier but sous les couleurs marseillaises.

Marseille a la priorité mais attention...

Un départ sous les meilleurs auspices pour Dieng, qui est seulement prête à l'Olympique de Marseille par l'Institut Diambars dont le président Saer Seck déclarait justement à La Provence : "Il n'a pas un contrat définitif avec l'OM, qui souhaitait l'observer pour s'assurer de ses qualités. Il est prêté avec option d'achat. " Un prêt fructueux qui devrait pousser le club des Bouches-du-Rhône à prolonger l'aventure. C'est en tout cas ce que pense Seck, le tout en nuancant tout de même : "Il est en train de valider nos propos, sauf événement extraordinaire. Il y a de fortes chances pour que le gamin signe à l'OM. Quelques clubs se renseignent, mais la priorité totale et absolue va à l'OM. " Une bonne nouvelle pour le club olympien qui devra néanmoins s'activer pour finaliser le dossier au plus vite.













Par Chemssdine