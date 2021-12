OM Mercato : L'énorme annonce de Benedetto sur son futur

Publié par Ange A. le 22 décembre 2021 à 23:45

Prêté avec option d’achat à Elche, Dario Benedetto s’est prononcé sur son avenir. Un futur que l’Argentin voit très loin de l’ OM.

Mercato OM : La grosse confidence de Dario Benedetto sur son avenir

Autant l’Olympique de Marseille s’est montré actif dans le sens des arrivées, le club phocéen a laissé filer quelques éléments l’été dernier. Relégué sur le banc suite à la signature d’Arkadiusz Milik, Dario Benedetto a quitté l’ OM durant le mercato estival. L’avant-centre argentin est prêté avec option d’achat aux Espagnols d’Elche. Avec seulement deux buts et une passe décisive en 15 rencontres, il est loin de réaliser une belle pige avec le 17e de La Liga. Actuellement en vacances au bercail, le joueur de 31 ans a affiché un souhait fort pour son avenir. L’attaquant encore sous contrat avec Marseille jusqu’en 2023 souhaite définitivement rentrer au pays. « Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible », a-t-il confié à TyC Sports.

Une autre grande décision déjà arrêtée par Benedetto ?

Dans sa sortie, Dario Benedetto a également levé un pan de voile sur son avenir en sélection. Le joueur de l’Olympique de Marseille ne se fait plus d’illusion quant à une convocation avec l’Albiceleste. Convoqué pour la dernière fois en mars 2019, l’avant-centre de l’ OM semble déjà avoir tourné la page avec la sélection nationale. « Je ne pense pas être sélectionné. Je suis trop vieux, j’ai 31 ans. Évidemment, j’ai toujours envie de jouer pour l’Argentine mais il faut être réaliste. En plus, les joueurs actuels sont au top. Ils ont fait des choses merveilleuses et j’espère qu’ils vont continuer à gagner. Je suis à fond derrière eux », a déclaré l’attaquant aux 5 capes internationales.