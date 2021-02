OM : Ce que coûterait Sampaoli à l'Olympique de Marseille

Publié le 12 février 2021 à 10:00

L'OM continue à chercher le remplaçant d'André Villas-Boas. Pablo Longoria a ciblé plusieurs entraîneurs potentiels pour reprendre le banc marseillais, mais la tâche est compliquée. La piste menant vers l'Argentin, Jorge Sampaoli, semble la plus avancée pour le moment. Mais pour quel prix ?

La quête de l'entraîneur se poursuit

Depuis le 2 février et la démission d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille cherche son nouveau coach. Nasser Larguet qui dirige l'équipe depuis le départ du coach Portugais, n'occupe le poste que pour assurer l'intérim. Pablo Longoria pensait encore avoir quelques mois devant lui pour trouver un nouvel entraîneur, AVB étant supposé partir à la fin de son contrat cet été. Mais les choses se sont précipitées et le Head of Football du club phocéen s'est retrouvé à travailler dans l'urgence. Alors qu'il ciblait Lucien Favre, l'ex-entraîneur de l'OGC Nice et du BVB aurait poliment décliné l'offre. Il faut dire qu'il est compliqué d'attirer un grand entraîneur au milieu d'une saison, surtout compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouve l'OM actuellement, sportivement et économiquement.

Après une longue série sans victoires (toutes compétitions confondues), les Olympiens ont renoué avec le succès mercredi en Coupe de France contre Auxerre (2-0). Un match qui devrait redonner confiance au groupe. En Ligue 1 toutefois, les Marseillais sont en manque de réussite. L'OM occupe la 9e place au classement du championnat de France, à 18 points du podium, derrière le LOSC, l'OL et le PSG. Les places européennes semblent désormais hors de portée et il s'agira de sauver la fin de la saison pour celui qui viendra remplacer AVB.

Le salaire de Sampaoli dans les cordes de l'OM

Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria travaillent sur le dossier de Jorge Sampaoli. L'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine, entraîne actuellement l'Atlético Mineiro. Malgré son intérêt pour le poste à l'OM, le coach souhaite d'abord honorer dans engagement avec le club brésilien, et ne songe pas à négocier avant la fin du championnat brésilien, qui aura lieu fin février. En ce qui concerne son salaire, La Provence rapporte aujourd'hui que l'Argentin touche à peu près 300 000 euros par mois, soit le même salaire que percevait André Villas-Boas au club phocéen. l'Olympique de Marseille devra aussi payer des indemnités, puisque Sampaoli est encore lié au club brésilien jusqu'au 31 décembre prochain. Selon les informations du journal, l'OM aurait à verser au club 600 000 euros. C'est donc tout à fait dans les capacités du club.













Par Hind