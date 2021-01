OL Mercato : Ça discute fort pour l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 11 janvier 2021 à 14:30

L'OL devrait enregistrer le départ de Moussa Dembélé pour l'Atlético de Madrid dans les prochains jours de ce mercato hivernal. L'attaquant des Gones est en bonne voie pour rejoindre l'Espagne et le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, lui cherche un remplaçant. Mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix : le Brésilien compte négocier ardemment cet hiver.

Mercato : un remplaçant pour Dembélé

L'Atlético de Madrid va lancer le mercato de l'OL en recrutant l'attaquant Moussa Dembélé. C'est sous la forme d'un prêt avec option d'achat que le joueur lyonnais, 24 ans, devrait rejoindre la capitale espagnole. Une option qui s'élève à 33 millions d'euros selon le quotidien Marca, 35 millions d'euros selon AS. "Il n'y a rien de fait mais on discute avec l'Atlético et je pense que Moussa est tombé d'accord avec eux", a révélé Juninho à l'issue du match nul de l'OL sur la pelouse du Stade Rennais, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. "Si ça se faisait, je lui souhaite bonne chance. Je compte toujours sur lui, mais Moussa est venu nous voir et il pense que c'est le moment de changer d'équipe. Ce ne serait pas bien de retenir un joueur qui n'a pas envie de vivre de façon intense les cinq mois à venir." Le directeur sportif brésilien doit maintenant lui trouver un remplaçant et la piste Islam Slimani, dans les tuyaux depuis quelques semaines, s'avère concrète.

L'OL négocie fort pour l'attaquant de Leicester

"Slimani, est un joueur qu'on apprécie beaucoup, mais ça fait partie des possibilités, il n'y a pas que lui, a reconnu Juninho samedi. A la moitié de la saison, ce n'est pas toujours facile de trouver un attaquant pour jouer six mois ou un an et demi, ça coûte cher. On regarde d'autres joueurs, on avait parlé avec lui au début de la saison, on avait presque trouvé un accord, il a envie de venir, de porter notre maillot. On discute." Des négociations difficiles, mais qui avancent, selon Le Progrès. L'OL veut signer Islam Slimani libre, alors que l'Algérien et son club de Leicester cherche un accord pour mettre un terme au contrat du joueur. Dans un second temps, l'Olympique Lyonnais qui propose un an et demi de contrat à l'attaquant de 32 ans, se heurte à la volonté de Slimani d'obtenir un contrat longue durée. L'OL se méfierait d'une trop longue pige pour un joueur plutôt sur la fin de sa carrière et qui risque de coûter cher contractuellement à Lyon. Mais les choses semblent bien avancer et l'arrivée de l'Algérien entre Saône et Rhône ne devrait plus tarder...













