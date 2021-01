OM Mercato : AVB confirme, l'OM loin de trouver son attaquant

Publié le 11 janvier 2021 à 14:00

L'OM affronte le PSG, mercredi (21h), au stade Bollaert de Lens à l'occasion du Trophée des champions. Les Marseillais, qui avaient battu les Parisiens au Parc des Princes en septembre, ont là l'occasion de s'offrir un titre au nez et à la barbe du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Mais André Villas-Boas a aussi profité de la conférence de presse d'avant match pour faire un point sur le mercato.

L'OM est prêt à défier le PSG

L'OM peut s'offrir un joli titre à l'occasion du Trophée des champions, avec un défi de taille face au PSG. L'Olympique Marseille s'était imposé (1-0) à Paris en septembre. Une victoire sur laquelle il faudra se baser. "La victoire en septembre va servir d'inspiration, a déclaré André Villas-Boas. Aussi pour des choses à améliorer. On veut profiter de ça. Il va falloir beaucoup souffrir, mais avec ce qu'on a fait là-bas, on se doit de faire encore mieux." Il faudra néanmoins faire sans vraie préparation pour l'OM : "Le calendrier est surchargé, tu récupères et passes au prochain match. On n'a pas vraiment le temps de préparer. Ce n'est pas comme une finale que tu peux peut-être préparer avec du temps. On n'a pas de temps pour faire quoi que ce soit."

Il en sera de même pour le confrère d'AVB au PSG, Mauricio Pochettino. "Je pense qu'il aurait préféré avoir plus de temps pour mettre sa patte sur le PSG, a estimé l'entraîneur de l'OM. Pour le moment, ça n'a pas trop changé. C'est une équipe basée sur les individualités. Ils ont changé quelques choses sur les coups de pied arrêtés. Mais pour eux, ça viendra avec du temps. Difficile de mettre une équipe en place avec un match tous les trois jours." Villas-Boas sait "que ça sera un match chaud", avec le désir de grossir le palmarès marseillais. Et Dimitri Payet pourrait être titulaire. "On verra", a seulement lâché le Portugais. Boubacar Kamara "devrait jouer", Jordan Amavi lui est forfait et "a une chance d'être sur le banc contre Nîmes".

Villas-Boas fait le point sur le mercato

Mais André Villas-Boas a aussi donné quelques informations importantes quant au mercato. Tout d'abord, concernant l'arrivée de Pol Lirola, latéral droit en provenance de la Fiorentina. "Pol Lirola passe ses examens médicaux. J'espère que ça sera fini ce lundi soir pour l'annoncer. C'était facile (de la faire venir, ndlr), car Pablo Longoria le connait bien et le joueur voulait venir. Ça sera fait dans les prochaines heures, sauf retournement." Il en va de même pour Kevin Strootman, qui devrait prendre la direction inverse, vers la Serie A. "Pour Strootman, ce n'est pas finalisé avec le Genoa, a expliqué Villas-Boas. Si on n'a pas de nouvelle d'ici ce lundi soir, il sera dans le groupe contre le PSG. Cela a été dur pour Kevin Strootman. Il y a beaucoup de compétitivité et c'est lui qui a eu le moins de minutes. Il veut jouer l'Euro, on avait discuté de la possibilité d'un départ avant le mercato." Enfin, le dernier point sensible ne va pas rassurer les supporters de l'OM : "Pour l'attaquant, il n'y a pas vraiment de nouvelles", a constaté le technicien portugais...













Par Matthieu