PSG Mercato : Neymar et Mbappé bloquent l'arrivée de Messi

Publié le 12 janvier 2021 à 09:15

Le PSG convoite depuis longtemps le génie argentin du Barça, Lionel Messi. Ce dernier qui semblait il y a encore quelques mois parti pour achever sa carrière au club catalan a bel et bien décidé de partir cet été. Désormais, Messi rentre dans les six derniers mois de son contrat et peut déjà entamer des discussions avec d'autres clubs, mais le PSG ne serait pas en mesure de négocier actuellement pour deux raisons.

Les gros salaires du PSG

Lionel Messi devrait partir libre cet été du Barça, ce qui représente une aubaine pour les clubs qui le pistent depuis des années au prochain mercato. Cependant, la question de son salaire estimé entre 60 et 70 millions d'euros freine les ardeurs des gros clubs. Le PSG, qui possède une masse salariale importante, ne serait pas en mesure de se payer l'Argentin. C'est ce qu'a expliqué le journaliste Julien Laurens à Sky Sports News' Transfer : "Avec le fairplay financier et la crise sanitaire qui a énormément affecté le Paris SG, je ne vois pas comment juste au niveau des salaires le club pourrait avoir Neymar à approximativement 30 M€, Messi à disons 60 M€ et Mbappé qui doit négocier un nouveau contrat avec le même salaire que Neymar. Juste pour ces trois joueurs le PSG devra débourser 150 M€ par an. Financièrement, ce n'est pas possible. Le club semble vouloir tenter tout de même, mais je ne pense pas que ce soit réaliste", a déclaré le journaliste.

Une chance pour Manchester City

Le PSG qui pensait réaliser un doublé sur le marché des transferts en recrutant Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat lui aussi au Real Madrid, devra probablement y renoncer. Pochettino de son côté ne perd pas espoir pour Messi, même si la priorité actuelle du club parisien serait de prolonger Neymar et Mbappé. Des discussions ont déjà été entamées pour le premier et elles seraient en bonne voie. Les difficultés du PSG pourraient toutefois arranger les affaires de Manchester City. Pep Guardiola veut absolument Messi et le club serait déjà en train d'alléger sa masse salariale en prévision de ce recrutement au prochain mercato. Actuellement, le club anglais reste le meilleur candidat dans le dossier Messi en étant l'un des rares à pouvoir payer le salaire de l'Argentin.













Par Hind