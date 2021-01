OM Mercato : L’adieu de Kevin Strootman à ses coéquipiers

Publié le 12 janvier 2021 à 11:30

Kevin Strootman, milieu de terrain de l'OM, est en passe d’être transféré au Genoa en Serie A. Attendu en Italie, ce mardi, pour passer la visite médicale puis s’engager avec le club transalpin, il a fait ses adieux à certains de ses coéquipiers selon RMC Sport.

OM : Strootman « a prévenu ses coéquipiers qu’il partait »

Kevin Strootman est en instance de transfert de l'OM au Genoa. André Villas-Boas avait confirmé la transaction dans les tuyaux, lundi, en conférence de presse. « Il y a des échanges de documents entre les deux parties, mais ce n’est pas encore finalisé entre le Genoa et l’Olympique de Marseille », avait-il indiqué. « S’il n’y a pas du nouveau d’ici ce soir (lundi), il sera convoqué (face au PSG pour le Trophée des champions, ndlr) », avait prévenu le coach des Olympiens. Finalement, Kevin Strootman ne prendra pas part au match en question au stade Bollaert de Lens, mercredi (21h), selon la source. Il a dit au revoir à ses partenaires et est en route pour l’Italie, si l’on en croit cette même source. « Le Néerlandais a prévenu certains coéquipiers qu’il partait pour Gênes, ce mardi, pour s’engager en prêt avec le Genoa. Il attendait encore un document lundi soir, mais tout est OK », a appris la radio, tout en précisant que « l’officialisation de son transfert aura aussi lieu ce même mardi ». Un premier départ acté pour le mercato de l'OM.

André Vilas-Boas ne comptait plus sur Kevin Strootman

Kevin Strootman (30 ans) avait rejoint l'OM en août 2018 en provenance de l’AS Rome. Il avait signé un contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2023, pour un montant de 25 M€ + 3 M€ de bonus. Il a totalisé 78 matchs, toutes compétitions confondues avec le club phocéen, pour 3 buts et 9 passes décisives. Cette saison, il a pris part à 11 matchs de Ligue 1 et 3 en Ligue des champions. Il n’était donc pas parmi les premiers choix d’André Vilas-Boas, qui l’a titularisé seulement une fois en championnat. Sauf retournement de dernières minutes, Kevin Strootman retrouvera la Serie A, deux ans et demi après son départ de Rome.













Par ALEXIS