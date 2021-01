ASSE Mercato : Ça se complique pour le défenseur espéré

Publié le 12 janvier 2021 à 14:15

L'ASSE est mal embarquée dans ce mercato hivernal. Le club peine à boucler ses dossiers. L’un, concernant un ancien défenseur central du LOSC, se complique à cause de l'intransigeance des responsables de son club actuel.

ASSE : Trabzonspor ne veut pas lâcher Edgar Ié

L'ASSE a raté son ancien joueur William Saliba (19 ans), formé au club et vendu à Arsenal. En manque de temps de jeu à Londres, il avait été sollicité en prêt par l’AS Saint-Étienne pour six mois, mais le jeune défenseur central a finalement préféré rejoindre l’OGC Nice. Un autre joueur courtisé en renfort en attaque, Islam Slimani, a filé entre les doigts de Claude Puel, son ancien entraîneur à Leicester City. L’avant-centre algérien devrait s’engager avec l’OL dans les prochaines heures. Pour le poste en défense centrale, l'ASSE est sur les traces d’Edgar Ié. Ce dernier a quitté Lille OSC en août 2019 et évolue sous le maillot de Trabzonspor en Turquie depuis son départ de la Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne a transmis une offre au club turc pour l’international portugais, mais sans suite favorable. D’après les informations du média Karadenizgazete, les dirigeants de Trabzonspor ont déclaré : « Nous ne vendrons pas Edgar Ié ». Ce dernier souhaite pourtant revenir en Ligue 1, après ses expériences à Lille et à Nantes. Seize fois titulaire lors de ses 17 apparitions en Süper Lig, l'arrière de 26 ans est un crack de l'équipe du coach Abdullah Avcı. Les ''Grenats Bleus'' ne souhaitent donc pas le transférer cet hiver.

L'offre stéphanoise pas convaincante

Edgar Ié est sous contrat avec la formation basé à Trabzon jusqu’au 30 juin 2022 et vaut 2,7 M€ sur le marché. Il a joué au LOSC entre 2017 et 2019. Il avait été prêt un temps au FC Nantes pour six mois, entre janvier et juin 2019. Le défenseur courtisé par l'ASSE avait fait 71 apparitions sous le maillot des Dogues. Il avait marqué un but pour une passe décisive avec club de Lille. Chez les Canaris, il avait joué 11 matchs. Le natif de Bissau est aussi passé par la réserve du Barcelone (2012-2015). Il avait même joué un match officiel avec l’équipe première du club catalan, en coupe d’Espagne, en décembre 2014, avant de rejoindre Villarreal (Espagne), puis l'Os Belenenses (Portugal). Lors de l'exercice 2018-2019, Edgar Ié avait évolué au Feyenoord Rotterdam, en prêt.













Par ALEXIS