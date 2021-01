PSG Mercato : Pochettino, erreur de casting ou coup de génie ?

Publié le 12 janvier 2021 à 14:45

L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a fait l'unanimité lors de l'annonce, malgré la surprise que fut le licenciement de Thomas Tuchel. Après les deux premiers matches de l'entraîneur argentin, les commentaires oscillent entre l'heure de casting et le coup de maître côté Paris Saint-Germain.

Pas "d'empreinte Pochettino" au PSG ?

Il y a des jugements hâtifs qu'on devrait peut-être parfois garder pour soi. Sauf quand on en a fait un métier. Le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, a déjà émis des doutes sur le choix du PSG de recruter Mauricio Pochettino, après seulement deux matches en Ligue 1 de l'Argentin, avec un effectif gangréné par les blessures. "Si on peut retenir quelque chose des premiers matchs du PSG version Pochettino ? Non ! Je veux bien qu’il y en ait qui aient vu plus de pressing, plus d’intensité. Moi, j’ai vu un PSG qui, comme au début de la saison, joue avec huit joueurs en moins et qui bricole en défense. Il y a quand même que Marquinhos en défenseur titulaire qui a joué ses deux premiers matchs. Il n’a échappé à personne que Neymar n’a toujours pas rejoué depuis la soit-disant petite faute de Thiago Mendes." Des griefs émis par le polémiste qui ne sont évidemment pas du ressort de l'ancien coach de Tottenham.

"On attend de voir le discours, mais je ne peux pas dire que je sente une empreinte Pochettino, a déclaré Pierre Ménès. Mais l’empreinte Pochettino, on l’a vue en Angleterre, c’est surtout le pressing. Mais bon, est-ce que le pressing est une priorité pour une équipe qui a le ballon les deux tiers du temps ? Je pense que l’axe de travail du PSG, c’est la solidité défensive et une meilleure utilisation de la balle et de la transition. Le pressing, si c’est pour le faire un tiers du match, je ne dis pas que ce n’est pas important, mais je ne suis pas sûr que c’est une priorité." Le chroniqueur estimerait donc que ce qu'il considère comme la qualité principale des équipes de l'Argentin n'est pas prioritaire au Paris SG... Une erreur de casting, en somme.

Mauricio Pochettino, "l'entraîneur parfait"

Évidemment, ce son de cloche ne se fait pas entendre partout. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG à qui a succédé Thomas Tuchel, considère le choix Pochettino comme un coup de maître. "Mauricio a été joueur du PSG. Il a ensuite été entraîneur, en Espagne et en Angleterre, dans un club comme Tottenham, qui a atteint la finale de la Ligue des champions. Je crois que c'est l'entraîneur parfait, en ce moment, pour le PSG, a estimé le technicien espagnol, interrogé par beIN Sport. Je ne peux pas lui donner de conseils parce qu'il sait parfaitement comment se gérer et comment faire au sein d'une équipe comme le PSG. Surtout au sein du championnat français. Il y a de bons joueurs, un projet stable, très puissant. C'est juste une question de temps. Il faut que le moment soit opportun et que les étoiles s'alignent. Je pense qu'avec Pochettino, il y aura encore des possibilités d'y arriver." Entre l'analyse du triple vainqueur de la Ligue Europa avec le Séville FC et le polémiste de Canal+, étonnamment, les avis sont totalement opposés. Qui croire ? La question ne devrait même pas se poser.













