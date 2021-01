Barça Mercato : Le Barça signe une pépite et piste une star

Publié le 13 janvier 2021 à 10:00

Malgré ses difficultés financières, le Barça se renforce et prépare déjà la saison prochaine. Le club catalan va signer un jeune talent prometteur de Manchester City tout en continuant à explorer d'autres pistes, avec dans le viseur une super star des Citizens.

Mercato : accord complet trouvé avec City

Le journaliste italien Fabrizio Romano vient de confirmer qu'un accord total a été trouvé entre le Barça et Manchester City pour Eric Garcia. L'international espagnol de 20 ans qui évolue actuellement au poste de défenseur central à City devrait signer un contrat de 5 ans avec Barcelone. La seule question qui reste, concerne sa date d'arrivée au club. Le Barça négocie encore avec Manchester City pour une venue au mercato de janvier, mais il faudra attendre l'élection du nouveau président avant d'officialiser la signature du joueur. Ce dernier pourrait dans un deuxième cas de figure ne débarquer que cet été quand il arrivera à la fin de son contrat. Une certitude en tout cas, Eric Garcia sera bien au Barça cette année. Le joueur qui a fait ses débuts à la Masia tenait absolument à revenir à Barcelone, malgré les nombreuse tentatives de Guardiola pour le garder. Le Barça avait déjà soumis une offre de 10 M€ l'année dernière pour Garcia, mais le club avait refusé de le vendre.

Le Barça vise une star

Maintenant que le dossier Eric Garcia est quasiment réglé, le Barça continue à travailler sur des pistes pour se renforcer en attaque. Le club aimerait signer l'attaquant vedette de Manchester City, Sergio Agüero. L'international argentin de 32 ans arrive à la fin de son contrat en juin et peut désormais entamer des discussions avec d'autres clubs, un fait qui n'a pas échappé au club catalan qui penserait à le récupérer libre cet été. Selon le quotidien anglais The Sun ,Sergio Agüero attend encore une offre de prolongation de la part de Manchester City mais étudie toutes les pistes. En plus du Barça, le PSG serait aussi très intéressé par l'Argentin dont le profil plait beaucoup à Mauricio Pochettino.













Par Hind