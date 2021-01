ASSE : Une absence de poids chez les Verts à Strasbourg

Publié le 13 janvier 2021 à 11:45

À quelques jours du match qui oppose l'ASSE et le RC Strasbourg, en Alsace, les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’équipe de Claude Puel. Elle serait privée d’un joueur offensif, lors la 20e journée de Ligue 1.

ASSE : un forfait de taille contre le RC Strasbourg

L'ASSE démarre la phase retour du championnat, dimanche (21h), contre le RC Strasbourg, au stade de la Meinau. Mais une mauvaise nouvelle concernant l’équipe stéphanoise est tombée. D’après les informations de Saber Desfarges de Téléfoot, Denis Bouanga est malade. Du coup, il serait indisponible pour affronter le RCSA. « Malade, Denis Bouanga est forfait pour le déplacement stéphanois à Strasbourg, dimanche », a-t-il écrit sur son compte Twitter. En attendant la communication officielle de l’AS Saint-Étienne, le journaliste de la chaîne de foot ne donne pas plus de détails sur la nature de la maladie de l’attaquant gabonais. Par ailleurs, But Football Club confirme l’absence de Panagiotis Retsos. Touché et remplacé à la pause match contre le Stade de Reims, samedi dernier, le défenseur central de l'ASSE « souffre bien d’une rechute aux adducteurs » selon le site internet.

Puel dispose de plusieurs options offensives

Denis Bouanga n’est pas décisif cette saison comme lors de l’exercice dernier. En 19 matchs disputés (16 fois titulaire), il a marqué 3 buts pour 2 passes décisives. Il n’est donc pas indispensable comme aurait pu l’être, un buteur à 10 réalisations au moins à la mi-saison. Claude Puel peut donc se passer de lui sans incidence majeure. Le coach de l'AS Saint-Etienne dispose de plusieurs options pour reconstituer sa ligne offensive contre le RC Strasbourg. Il peut compter sur Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma, les jeunes Mayence Rivera et Charles Abi ou encore le polyvalent Kévin Monnet-Paquet. Titulaire à Reims, samedi dernier, Abi a inscrit son premier but en Ligue 1. Cependant l'ASSE avait perdu le match (3-1) au Stade Auguste Delaune.













Par ALEXIS