PSG : Face à l'OM, Mauricio Pochettino a un coup d'avance

Publié le 13 janvier 2021 à 17:15

Le PSG de Mauricio Pochettino affronte l'OM d'André Villas-Boas, à l'occasion du Trophée des champions, ce mercredi (21h), au stade Bollaert. L'entraîneur argentin du club de la capitale connait bien ses rivaux marseillais pour les avoir déjà affrontés à six reprises lorsqu'il portait les couleurs parisiennes en tant que joueur.

Mauricio Pochettino connait bien l'OM

Plutôt terrain connu que terre inconnue, Mauricio Pochettino a débarqué au PSG avec des souvenirs vieux de vingt ans. "Je suis très ému de revenir", a déclaré l'ancien joueur parisien, qui a porté les couleurs du club de 2001 à 2003, et également le brassard de capitaine. "On est venu visiter le Parc, pour vivre un peu l’émotion qui nous attendait, avait déclaré l'Argentin à Téléfoot à la veille du match contre le Stade Brestois en Ligue 1. C’est vraiment dommage qu’il n’y ait pas les supporters." Mais Pochettino, malgré des stades à huis clos, ne cache pas sa joie de retrouver Paris. "Le Père Noël nous a fait un beau cadeau en nous permettant de revenir ici. Je suis bien au courant de ce qu'est le PSG, d'avec qui je vais travailler. On va faire le maximum pour réussir." L'ancien coach de Tottenham ne veut pas seulement gagner, il veut gagner avec style, afin de ravir les supporters du Paris Saint-Germain.

Un bilan positif pour le coach du PSG

Après deux petits matches de Ligue 1, Mauricio Pochettino va entrer dans le vif du sujet avec un premier gros test contre l'OM à l'occasion du Trophée des champions. Déjà un premier titre à aller chercher pour le coach qui a posé ses valises à Paris il y a à peine deux semaines. Et face au grand rival, qu'il connait bien pour l'avoir affronté à six reprises lorsqu'il était joueur. Son bilan est d'ailleurs positif. Pochettino a battu à trois reprises l'OM, après trois premiers matches compliqués. Entre le 17 février 2001 et le 12 avril 2002, ce sont trois rencontres sans victoire du PSG face à l'Olympique de Marseille : 1-0 au Vélodrome, 0-0 au Parc, puis de nouveau 1-0 au Vélodrome, le tout en Ligue 1. La suite est plus positive avec trois succès, dont un en seizièmes de finale de la Coupe de France le 25 janvier 2003, au cours duquel Pochettino avait ouvert le score. Les deux autres victoires sont éclatantes : 3-0 au Parc en octobre 2002 et, surtout un 3-0 infligé à Marseille au Vélodrome, avec l'Argentin comme capitaine et Ronaldinho faisant danser la samba aux défenseurs olympiens 90 minutes durant. Un beau souvenir pour Pochettino, qui voudra continuer cette belle série vieille de 18 ans !













Par Matthieu