OGC Nice : Le club sur un indésirable de Manchester United

Auteur d'une saison décevante tant en Ligue 1 qu'en Europa League, l'OGC Nice compte bien rectifier le tir lors de la deuxième partie de saison. Pour atteindre cet objectif, le club azuréen place énormément d'espoir sur le mercato hivernal. Une période agitée durant laquelle les dirigeants niçois auraient ciblé un joueur anglais blacklisté du côté de Manchester United.

L'OGC Nice rate sa saison mais réussit ses mercatos

Le club des Alpes-Maritimes passe totalement à côté de sa saison. Treizièmes en Ligue 1, les Aiglons sont englués au sein du ventre mou du classement à dix points des places européennes et à six points de la zone rouge. Une position bien loin des attentes de Jim Ratcliffe, l'investisseur du club, qui avait pourtant réalisé un mercato plus qu'ambitieux. Recrutant Gouiri, Kamara, Schneiderlin, Lotomba ou encore Jeff Reine-Adelaide, c'est un euphémisme que de dire que l'OGC Nice pouvait nourrir des ambitions d'Europe. Donnant énormément de clés à Patrick Vieira, le board niçois a été grandement déçu par le technicien de 44 ans qui a été débarqué laissant place à Adrian Ursea, qui n'a guère su faire mieux, agaçant le clan Ratcliffe.

Nice, promenade des Anglais et recrues d'Angleterre

Pour redresser la barre, les dirigeants azuréens comptent faire de jolis coups lors du mercato hivernal et semblent avoir un oeil avisé sur ce qu'il se passe dans le marché outre-Manche. Après avoir recruté William Saliba et après avoir été tout proche de recruter Mamadou Sakho, Jesse Lingard serait sur les tablettes du Gym selon Sky Sports. Les représentants du joueur aurait déjà discuté avec l'OGCN dans la perspective d'un éventuel prêt de l'international anglais (22 sélections, 4 buts), qui n'a disputé que trois matchs de coupe cette saison. Une situation d'échec pour le joueur de 28 ans, qui ne devrait pas trop hésiter si une offre niçoise se présente sur la table.













