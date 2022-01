OM Mercato : Enorme rebondissement pour l'avenir de Saliba !

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 14:03

La fin de saison sera capitale pour William Saliba. Le joueur prêté par Arsenal pourrait décider de rester à l'OM en fin de saison.

OM Mercato : Saliba veut rester à Marseille !

William Saliba est étincelant cette année avec l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable avec Sampaoli, le défenseur français de 20 ans a tout ce qu’il est venu chercher à Marseille, du temps de jeu, de l’expérience et de la confiance. Saliba fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, ces performances ont attiré le regard des dirigeants d’Arsenal et plus particulièrement de Mikel Arteta qui souhaite le rapatrier l’été prochain.

Saliba a toujours dit que son rêve était de s’imposer à Arsenal, le club qu’il supporte depuis tout petit. Néanmoins, la donne a changé, le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne se sent bien à Marseille et semble vouloir continuer l’aventure en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le joueur se retrouverait alors dans la même situation que son coéquipier Mattéo Guendouzi.

La fin de saison sera décisive pour Saliba

Saliba restera ou ne restera pas à Marseille ? C’est la question qui agite les débats en terre phocéenne. Saliba va t-il prolonger son idylle avec l’Olympique de Marseille ? Selon La Provence, les envies de Saliba dépendent de la Ligue des Champions. À 20 ans, le natif de Bondy souhaite découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes. Arsenal, le club avec qui Saliba est sous contrat jusqu’en 2024, est en course pour se qualifier dans la prochaine Ligue des Champions.

Une qualification que les Gunners attendent désormais depuis cinq ans. Une participation à la prochaine Champions League pourrait tout changer dans la tête de Saliba qui donne encore sa priorité à Arsenal. En effet, si les deux clubs se qualifient, Saliba retournera à Arsenal. Tout est possible pour le défenseur international espoir de 20 ans et la fin de saison des deux clubs sera décisive. Arsenal et l’ OM sont bien placés pour se qualifier, mais rien n’est fait.