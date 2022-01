OM Mercato : Mourinho veut faire signer un titulaire de Marseille !

Publié par Thomas G. le 14 janvier 2022 à 10:01

José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, souhaite prendre un cadre de l'Olympique de Marseille pour renforcer son milieu. Coup dur à venir pour l' OM.

OM Mercato : Boubacar Kamara sur le départ

Le très polyvalent Boubacar Kamara arrive à 6 mois de la fin de son contrat, une prolongation avec Marseille n'est pas à l'ordre du jour. La tendance est donc à un départ pour le numéro 6 Marseillais. Le joueur de 22 ans capable de jouer défenseur central, latéral et au milieu de terrain a des envies d'ailleurs depuis l'ère Villas Boas. L'arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l'Olympique de Marseille n'aura rien changé. Le président Pablo Longoria a tenté de le convaincre et de lui faire changer d'avis en vain.

Il faut dire que les courtisans ne manquent pas pour le joeur formé à Marseille. Il est question d'un intérêt d'Arsenal et de Manchester United, le dernier en date concerne l'AS Roma, coaché par José Mourinho. Le technicien portugais a coché le nom de Kamara pour continuer de renforcer son milieu de terrain. Durant ce mercato, la Roma a enregistré l'arrivée de Sergio Oliveira et Maitland-Niles au milieu de terrain. Les Romains ne sont vraisemblablement pas rassasiés au vue de leur souhait d'arracher Kamara à Marseille. D'après Ekrem Konur, le joueur de l' OM est une demande directe de José Mourinho.

Contact en cours entre la Roma et Marseille

Les deux clubs sont encore à l'heure actuelle en vue d'un transfert durant le mercato d'hiver. La venue de Boubacar Kamara est aussi alliée à la situation de Diawara, le milieu de la Roma est sur le départ. Mourinho souhaite changer son effectif et le façonner à son image, des joueurs sont priés de trouver un nouveau club, et dans un autre temps, on les remplace par des joueurs plus jeunes choisis par Mourinho.

Diawara n'est pas un choix de Mourinho, il souhaite le remplacer par le Phocéen de 22 ans, Boubacar Kamara. Le milieu de terrain est ouvert à un départ dès cet hiver, il veut que son club formateur est une indemnité financière pour son transfert. Kamara va donc découvrir un nouveau challenge et un nouveau championnat avec pour ambition de gagner des titres et faire décoller sa carrière.