Olympique de Marseille mercato : l' OM tient le remplaçant de Kamara

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 23:20

L’ Olympique de Marseille réalise un mercato de haut niveau depuis le début du mercato estival. Les dirigeants phocéens chercheraient à armer leur milieu de terrain avant un éventuel départ de Boubacar Kamara dont les rumeurs de transfert vers la Premier League se font récurrentes. Pour Sampaoli, le potentiel remplaçant du français se trouve du côté du RC Lens. L’OM est très intéressé par le milieu de terrain Seko Fofana, tout juste âgé de 26 ans. Malgré un deal potentiellement coûteux, Marseille fait de l’Ivoirien sa priorité en cas de départ de Kamara.

Olympique de Marseille mercato : Seko Fofana ciblé par Sampaoli

Après Gerson et Cengiz Ünder, les dirigeants olympiens ne comptent pas s’arrêter de sitôt pour renforcer leur milieu de terrain. Désireux d’anticiper un potentiel départ de Boubacar Kamara dont l’avenir est plus qu’incertain au Vélodrome, Jorge Sampaoli et son staff se sont positionnés sur Seko Fofana, milieu de terrain ivoirien du RC Lens, auteur d’une très belle saison chez les Sangs et Ors, avec 30 rencontres disputées et deux buts inscrits. L’ancien pensionnaire de Serie A avec l’Udinese rentre dans les plans de l’OM qui fait de lui sa priorité des prochains jours. Le joueur étant sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2024, les dirigeants marseillais se voient confrontés à un dossier coûteux qui ne sera réalisable que si Kamara venait à quitter la Canebière cet été.

Formé à Manchester City, Fofana a fait ses débuts dans l’élite en Angleterre avec Fulham avant de rejoindre Bastia lors de la saison 2015/2016. C'est à cette occasion qu'il a découvert la Ligue 1. À l’Udinese, en Serie A depuis 2016, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire est une pièce maîtresse de l’équipe italienne avec 119 rencontres disputées. Recruté pour 4 saisons l’année dernière au RC Lens, Fofana a su conquérir les fans de Bollaert devant leur télé avec son physique imposant et sa qualité défensive.