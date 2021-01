Stade Rennais Mercato : Dalbert, son entourage dément

Publié le 14 janvier 2021 à 13:15

Annoncé au départ du Stade Rennais en direction du Real Valladolid et de la Liga par le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, Dalbert n'est pas encore parti de Bretagne. Le latéral brésilien, prêté par l'Inter Milan au SRFC, a démenti par le biais de son entourage les informations l'envoyant en Espagne.

Stade Rennais : Dalbert n'est pas encore parti

Arrivé en fin de mercato estival du côté de Rennes et prévu pour pallier la blessure de Faitout Maouassa en septembre, Dalbert n'a jamais convaincu au Stade Rennais. Ses prestations sont allées de décevantes à catastrophiques, avec pour pire souvenir une expulsion, certes sévère, et deux penalties provoqués lors de la première période du match de Ligue des champions à Chelsea. Julien Stéphan lui a rapidement préféré le jeune Adrien Truffert, qui a tout de suite apporté satisfaction, contrairement à l'expérimenté Brésilien. L'entraîneur des Rouge et Noir a bien essayé de le faire jouer un cran plus haut dans le couloir gauche, mais rien n'y a fait. Ces derniers temps, Dalbert n'était parfois même pas convoqué dans le groupe pour les matches de Ligue 1. La rupture de son prêt avec l'Inter Milan a un temps été évoquée, avant d'être démentie, mais ces dernières heures, le joueur semble plus que jamais sur le départ.

Mercato : l'entourage du joueur dément

En effet, ce jeudi, on apprenait par le biais du spécialiste italien Gianluca Di Marzio, que Dalbert allait quitter le Stade Rennais et qu'un nouveau prêt, cette fois vers le Real Valladolid en Espagne, venait d'être accepté par l'Inter Milan. Mais le clan Dalbert a fait savoir, précise Loïc Tanzi de RMC, la chose suivante : "L’entourage de Dalbert a tenu à démentir des rumeurs l’annonçant tout proche de Valladolid. Rien de fait encore, le joueur est à Rennes", écrit le journaliste sur Twitter. Un rebondissement de situation dans ce dossier chaud de la journée côté SRFC. Parallèlement, Yann Gboho est annoncé sur le départ, en prêt, vers un club de Ligue 1 qui pourrait être Nîmes, Dijon ou Strasbourg.













