Transfert PSG : Un énorme coup se précise sérieusement à Paris

Publié le 15 janvier 2021 à 12:45

Souvent mêlé à des rumeurs de transfert lors de ce mercato hivernal, le PSG devrait l'être encore cet été. Boulimique de joueurs ayant une grande renommée internationale, le club parisien aurait rajouté un nom très prestigieux à sa liste d'amplettes estivales, que le board du Paris SG érigerait même en priorité pour le prochain marché des transferts.

Le mercato hivernal calme du PSG

Deuxièmes de Ligue 1, le PSG veut aller chercher l'Hexagoal cette saison, mais cela ne sera pas une formalité pour le club de la capitale. Aux prises avec l'OL et le LOSC en championnat, le Paris Saint-Germain défiera également le FC Barcelone en huitièmes de finale de Champions League. Et alors que le PSG s'est emparé du Trophée des Champions face au rival marseillais, force est de constater que les plus grosses échéances du club sont à venir. Dans cette perspective, le board parisien mené par Leonardo a pisté certains gros coups comme les recrutements de Lionel Messi et Sergio Ramos. Pistes compliquées à réaliser, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino a alors proposé des noms plus accessibles à l'image de Dele Alli et Christian Eriksen. Malgré de sérieuses discussions, l'effectif est resté le même à celui qu'il était en octobre.

Dybala fait l'unanimité

En attendant donc, le PSG se préparerait tranquillement au mercato d'été et aurait déjà ciblé un joueur en particulier : Paulo Dybala. Dans les petits papiers de Leonardo depuis son arrivée à Paris, force est de constater que son nom devrait revenir avec insistance du côté de la capitale avec Pochettino. Fan du joueur, le technicien voulait déjà rapatrier son compatriote quand il était du côté de Tottenham. Désormais à Paris, l'ancien entraîneur de Southampton pourrait enfin toucher au but car le PSG serait le club le mieux placé pour accueillir le fantastique meneur de jeu selon Sport Mediaset. Au club jusqu'en juin 2022, Dybala espère voir la Vieille Dame accepter des offres à hauteur de 60 millions d'euros. Afin de pouvoir s'aligner sur ce montant, le club de Nasser Al-Khelaifi devra au préalable se séparer de nombreux indésirables, chose qui ne devrait pas être compliquée.













Par Chemssdine