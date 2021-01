OL Mercato : Message de Moussa Dembélé à Aulas et Juninho

Publié le 15 janvier 2021 à 14:45

L'OL a prêté Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, jeudi. Lors de son passage devant les médias du club madrilène, le nouvel attaquant des Colchoneros a justifié son départ. Ce vendredi, c’est plutôt un message à l’endroit de Jean-Michel Aulas et Juninho qu’il a posté sur son compte Twitter.

OL : Dembélé remercie Aulas pour son transfert à Madrid

Moussa Dembélé n’a pas caché sa joie de rejoindre l’Atlético de Madrid, « un grand club connu dans le monde entier ». Parti de l'OL pour le club espagnol, l’avant-centre estime que « c’est un grand pas pour lui ». Alors qu’il se remet d’une fracture au bras, il se dit impatient de retrouver le terrain rapidement avec ses nouveaux coéquipiers. « Je suis enchanté et je suis impatient de démarrer », a-t-il confié. Dans l’attente d’un possible transfert définitif chez les Colchoneros, Moussa Dembélé s’est engagé sous la forme d’un prêt payant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat de 33,5 M€ + 5 M€ de bonus. Et il a remercié le président de l'OL pour avoir accédé à sa demande de rejoindre un club huppé. « Merci à vous président Jean-Michel Aulas, pour avoir rendu mon prêt à l’Atlético possible. Vous savez tout le bien que je pense de vous », a écrit l’ex-n°9 lyonnais. « Merci Juninho, pour ton aide. Bonne chance pour la course au titre team OL... », a balancé Moussa Dembélé. Notons que ce dernier est lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023.

L'Olympique Lyonnais, sérieux candidat pour le titre de champion

Parlant de titre, Lyon est leader de la Ligue 1 avec un point d'avance sur son dauphin le PSG et le LOSC (3e). L'équipe de Rudi Garcia est donc une candidate sérieuse pour le titre de champion cette saison. Ne disputant pas de Coupe d'Europe, les Gones se concentrent uniquement sur le championnat. Et ils se donnent les moyens d'atteindre leur objectif. La preuve ? Ils ont recruté Islam Slimani pour remplacer Moussa Dembélé, lors de la deuxième partie décisive de l'exercice 2020-2021.













Par ALEXIS