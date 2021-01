Arsenal Mercato : Mesut Özil quitte Arsenal, accord trouvé

Publié le 16 janvier 2021 à 13:30

Le départ de Mesut Özil d'Arsenal serait quasiment acté. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais la question se posait encore pour un départ lors du mercato hivernal, le joueur arrivant à la fin de son contrat en juin. Réponse connue désormais : le joueur devrait quitter Londres pour rejoindre son nouveau club dans les prochaines heures.

Clap de fin à Arsenal

C'est la fin de l'aventure londonienne pour Mesut Özil. Le joueur qui évoluait à Arsenal depuis 2013 va résilier son contrat avec le club. L'international allemand n'entrait plus dans les plans de son entraineur Mikel Arteta et n'avait pas joué depuis mars dernier. Absent en Premier League comme en Europa League, le club souhaitait depuis un moment s'en séparer, c'est vraisemblablement chose faite. Alors qu'il lui restait encore quelques mois de contrat, le joueur aurait réussi à négocier une rupture de contrat avec Arsenal. Selon les informations du journaliste David Ornstein, il y aurait entre les deux parties un accord de principe et l'Allemand pourrait être libre de rejoindre un nouveau club dès lundi. Pour faciliter les négociations, Özil aurait accepté de renoncer aux salaires auxquels il pouvait prétendre au titre des mois restant dans son contrat, pour en contrepartie partir libre immédiatement.

Une renaissance en Turquie

L'ex gunner ne devrait pas chômer longtemps, selon Fabrizio Romano, Mesut Özil devrait dans la foulée de sa résiliation avec Arsenal rejoindre Fenerbahçe en Turkish Super Lig dès lundi pour y signer un contrat longue durée. Loin d'être une surprise, la piste menant le joueur en Turquie avait en effet gagné en crédibilité ces derniers jours à travers des déclarations du joueur d'une part et du club turque qui se disait prêt à l'accueillir. Le président de Fenerbahçe avait même déclaré il y a quelques jours "Le deal Mesut Özil tant rêvé serait plus proche de se faire qu'il ne l'a jamais été auparavant". Ce serait chose quasiment faite désormais. Le milieu de terrain qui était courtisé également par la Juventus, le Barça et le DC United en MLS aura finalement choisi de poser ses bagages à Istanbul où il espère se relancer et retrouver du temps de jeu.













Par Hind