Stade rennais : Stéphan avec un groupe amoindri pour le derby

17 janvier 2021

Le Stade rennais se déplace sur la pelouse du Stade brestois ce dimanche (13h) pour la 20e journée de Ligue 1. Julien Stéphan devra composer avec plusieurs absences pour ce derby.

Encore des forfaits au Stade rennais contre Brest

Le Stade rennais peut profiter de la défaite de Marseille pour creuser l’écart avec le club phocéen. Pour y parvenir, le SRFC doit s’imposer ce dimanche contre le Stade brestois. Seulement, la tâche s’annonce ardue pour Julien Stéphan et ses hommes. Le coach de Rennes devra encore composer avec un groupe amoindri pour le derby contre Brest. Le technicien breton sera de nouveau privé de Damien Da Silva. Le capitaine du SRFC avait été touché lors d’un autre derby contre le FC Nantes. Autre défenseur central forfait, Daniele Rugani. Le défenseur italien n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis le 16 octobre contre Dijon (1-1). En attaque, Mbaye Niang et Georginio Rutter (malade) n’effectueront pas le déplacement dans le Finistère.

Deux retours dans le groupe rennais

À côté de ces absences, Julien Stéphan pourra compter sur les retours de Faitout Maouassa et Yann Gboho. Le latéral gauche signe son retour à la compétition après trois semaines d’absence. Quant au jeune attaquant, il n’avait plus été convoqué depuis la victoire contre le FC Metz (1-0) le 23 décembre. En cas de victoire contre Brest, le Stade rennais (5e) prendrait quatre points d’avance sur l’OM (6e). Les Rouge et Noir reviendraient également à égalité de l’AS Monaco (4e), vainqueur de Montpellier vendredi (2-3).

Le groupe du SRFC contre le SB29

Gomis, Salin - Aguerd, Assignon, Dalbert, Maoussa, Nyamsi, Soppy, Traoré, Truffert - Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Martin, Nzonzi - Del Castillo, Doku, Gboho, Hunou, Terrier.













Par Ange A.