PSG Mercato : L'Inter prend une décision ferme pour Eriksen

Les doutes sur les possibilités d'un départ de Christian Eriksen semblent se dissiper au mercato d'hiver. l'Inter a pris une position ferme sur le cas du Danois : le joueur est bien sur la liste des transferts. Le PSG a donc une carte à jouer sur ce dossier.

Pas de cadeaux à Tottenham pour Eriksen

Christian Eriksen a du mal à s'imposer à l'Inter. Son entraineur Antonio Conte ne compte définitivement plus sur lui, malgré sa récente sortie : "Eriksen montre une attitude positive et travaille toujours très dur. J'ai eu l’occasion de l’essayer dans un rôle différent, parce qu’en ce moment nous n’avons pas d’alternatives à Marcelo Brozovic", avait déclaré l'Italien, un peu plus par résignation que par réelle conviction. La situation du joueur laisse donc entrevoir des possibilités de recrutement pour des grands clubs européens comme le PSG mais aussi Tottenham. Cependant, en ce qui concerne l'ancien club du Danois, l'Inter ne compte faire aucun cadeau. Tottenham, qui a exprimé l'envie de récupérer le joueur gratuitement, s'est pris un refus catégorique. L'Inter qui avait acheté le joueur 20M€, ne conçoit un deal avec les Spurs que sous forme de prêt payant. Le joueur qui de son côté espère un retour en Premier League, devra étudier d'autres options. La semaine dernière, Calciomercato évoquait un possible échange Eriksen / Donny van de Beek entre l'Inter et Manchester United. Mais les Mancuniens n'ont encore entamé aucune discussion dans ce sens.

Mercato : la voie est libre pour le PSG

La piste Tottenham se refroidit. Le club n'est pas revenu à la charge pour Eriksen après la prise de position du club milanais. L'Inter en a profité pour passer un message clair : le club est prêt à négocier avec tous les clubs qui le souhaitent. Le PSG qui suit depuis un certain temps la piste du milieu de terrain danois aurait une carte à jouer. Pochettino avait exprimé lui aussi son envie de revoir son ancien joueur à Paris. Leornardo devra cependant étudier le dossier pour déterminer la meilleure formule pour faire venir Eriksen. Un prêt avec une option d'achat permettrait au club parisien de mieux répartir ses charges, mais le salaire du joueur constitue un frein. Le PSG qui possède déjà une masse salariale considérable devra payer à Christian Erisken un salaire de 7,5 millions d'euros net par an. Leonardo, qui s'occupe en ce moment des négociations pour les prolongations de Neymar et Mbappé avec des revalorisations salariales substantielles à la clé, devra se montrer créatif pour se dégager une marge de manœuvre.













