Juventus : L'énorme coup de gueule d'Andrea Pirlo

Publié le 18 janvier 2021 à 13:15

Nouvelle défaite lourde de sens pour la Juventus, dimanche face à l'Inter Milan. Désormais largués dans la course au titre en Serie A, les Bianconeri rendent chèvre leur entraîneur Andrea Pirlo, qui est apparu plus qu'excédé en conférence de presse à l'issue de cette déconvenue.

La Juventus voit le titre s'éloigner en Serie A

Terrible désillusion pour la Vieille Dame. Restant sur deux très belles victoires face à l'AC Milan, leader, et Sassuolo, huitième, la Juventus Turin reprenait alors espoir d'un nouveau Scudetto, le dixième consécutif. Une dynastie qui aurait pu être historique mais qui s'éloigne de plus en plus à cause notamment de la nouvelle défaite du club piémontais face à l'Inter Milan. Une déconvenue qui ne passe pas chez tout le monde, notamment chez Andrea Pirlo qui a dénoncé la mauvaise attitude de ces joueurs sur ce match : "Dès le début du match, nous n'avons pas eu la bonne attitude. Quand on n'a pas la rage de gagner, les duels sont difficiles... Nous avons été trop passifs, comme si nous n'étions pas sur le terrain."

Pirlo assume sa responsabilité sur la défaite

Cette nouvelle défaite devrait aussi fragiliser Andrea Pirlo, encore un peu plus critiqué chaque jour de l'autre côté des Alpes. Ne fuyant pas devant le fait accompli, le champion du monde 2006 a tenu à assumer sa responsabilité sur cette défaite : "On était bas et timorés, en ne pensant qu'à la phase défensive. C'est une mauvaise défaite, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que ça. Le premier responsable est l'entraîneur et je prends toute la responsabilité si l'équipe n'a pas fait ce que nous avons préparé. " Un mea culpa qui devra forcément être suivi de grandes performances, alors que les Bianconeri ont de grandes échéances qui arrivent notamment avec la double confrontation contre le FC Porto en huitièmes de finale de Ligue des champions. Une compétition qui pourrait être le salut de la Juventus cette saison.













Par Chemssdine