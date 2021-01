OM Mercato : Accord total pour Milik, visite médicale mardi ?

Publié le 18 janvier 2021 à 12:45

Le dossier Arkadiusz Milik à l'OM serait en passe d'être conclu du côté de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen aurait enfin trouvé l'attaquant qu'il cherche depuis de nombreuses semaines, voire plusieurs années, avec le buteur polonais du Napoli. Selon les informations provenant d'Italie, un accord total a été trouvé entre les deux clubs et le joueur passerait sa visite médicale ce mardi à Marseille.

Mercato : le gros coup de l'OM en passe d'être conclu

Après avoir multiplié les pistes en attaque, avec notamment Boulaye Dia du Stade de Reims, la possibilité Olivier Giroud, les refus d'Islam Slimani, parti à l'OL, et Diego Costa, libéré de l'Atlético de Madrid, l'OM avait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik. L'attaquant, en disgrâce et en fin de contrat au Napoli, poussé par son sélectionneur et sa fédération à quitter son club au mercato hivernal sous peine de manquer l'Euro cet été, a trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille. Ne restait plus à Pablo Longoria de convaincre les dirigeants napolitains, la partie la plus compliquée du dossier. Mais après d'intenses négociations, le head of football de l'OM aurait enfin trouvé un accord avec l'équipe de Campanie. Pour Nicolo Schira, journaliste sportif expert du mercato, Arkadiusz Milik devrait prolonger au Napoli et arriver à Marseille sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. La somme totale du transfert tournerait autour de 8 millions d'euros, assortie de 5 millions d'euros de bonus. Une somme qui sera payée automatiquement lors du premier point récolté par l'OM en Ligue 1 lors de la saison prochaine.

Visite médicale dès mardi pour Milik ?

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, qui tendent à être confirmées par ses confrères italiens et français, Arkadiusz Milik passerait sa visite médicale dès mardi du côté de l'OM. La possibilité de voir l'attaquant aligné pour le match en retard de Ligue 1 contre le RC Lens, mercredi (21h), au Vélodrome, n'est pas à exclure, selon l'état de santé de l'attaquant polonais, régulièrement embêté par les blessures ces dernières saisons. Entre joie et prudence, les supporters de l'OM sont mitigés sur l'arrivée de Milik, mais le secteur offensif de l'OM avait besoin d'une plus forte concurrence, alors que Dario Benedetto et Valère Germain n'apportent pas systématiquement satisfaction. Avec ce joli coup, Marseille va pouvoir respirer et s'occuper de son mercato dans le sens des départs, alors que Morgan Sanson est plébiscité du côté de la Premier League...













Par Matthieu