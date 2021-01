PSG : Les révélations de Leonardo sur Tuchel et Pochettino

Publié le 18 janvier 2021 à 18:30

Leonardo est devenu une personnalité emblématique du PSG. Le directeur sportif brésilien réputé pour ses jolis coups sur les marchés des transferts, s'est livré dans une interview accordée à France Football. Une occasion de revenir sur les changements intervenus sous sa direction, notamment le récent changement d'entraineur.

Une relation compliquée avec Tuchel

Limogé le 29 décembre dernier, Thomas Tuchel entretenait vraisemblablement une relation compliquée au PSG avec Leonardo. A en croire les déclarations de Zsolt Löw, l'adjoint de l'Allemand sur le banc parisien, c'était même la raison principale derrière le départ anticipé de l'entraineur. Dans une interview il avait exprimé son étonnement devant cette décision : " Nous avons été surpris que le 23 décembre, le directeur sportif du club nous dise qu'il ne comptait plus sur Thomas à l'avenir, raconte Löw. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d'historique avec le PSG, avoir qualifié le club en Ligue des champions à l'automne, en étant dans le coup en championnat, la décision est un peu incompréhensible." Il avait également évoqué les tensions entre les deux hommes pendant le mercato estival: "Cela ne s'est pas déroulé comme nous l'aurions souhaité (...) Cela a créé des tensions entre certains dirigeants du club et le staff tout comme le fait que le directeur sportif pratiquait des principes de gouvernance différents de ceux de l'entraîneur."

Dans un extrait de son entretien avec France Football, Leonardo évoque lui, d'un licenciement qui était devenu inévitable : " On savait, et il (Tuchel) savait, que ce serait difficile de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous avons décidé d'anticiper un peu. (...) On n'a pas changé de coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pouvait être une surprise pour Tuchel. Ce n'était pas la première fois que l'on parlait ensemble de la situation. Peut-être qu'il ne me comprenait plus...». Des propos plus mesurés mais qui laissent entendre que la relation avec Thomas Tuchel était effectivement tendue depuis un certain temps.

Sur le choix de Pochettino au PSG

Leonardo a tenu également à s'exprimer sur le choix du technicien argentin : "(...) Je pense qu'il est important d'affirmer un style sur le terrain. Parce que Paris doit avoir son identité. Ça ne se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs années. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club." Un choix qui semblait judicieux pour la direction du PSG, compte tenu du CV de Pochettino à Tottenham notamment, en dépit toutefois de l'absence de trophées à l'actif de l'Argentin. Leonardo a insisté également sur la politique sportive du PSG en affrimant que toutes les décisions étaient mûrement réfléchies. Une réponse indirecte aux critiques souvent dirigées contre le club parisien : "On ne dirige pas un club avec des caprices. Vous croyez que l'on dépense des millions dans l'achat de joueurs ou la construction d'un nouveau centre d'entraînement et que l'on va passer juste quelques minutes pour se séparer d'un coach sur un coup de tête ?" Un message qui a le mérite d'être clair.













Par Hind