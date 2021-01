ASSE Mercato : Des demandes fastueuses du Zamalek pour Mohamed

Publié le 18 janvier 2021 à 17:30

L'ASSE a bien failli se tirer une balle dans le pied sur le dossier chaud du mercato, l'attaquant du Zamalek, Mostafa Mohamed. Après les déclarations de Roland Romeyer à la télévision égyptienne, Jean-Luc Buisine a dû arrondir les angles avec le club du Caire, dont certaines demandes viennent encore compliquer les négociations...

Mercato ASSE : le feuilleton Mostafa Mohamed n'en finit plus

C'est une véritable série à rebondissements que vivent les supporters de l'AS Saint-Etienne avec le dossier Mostafa Mohamed. L'Egyptien n'est toujours pas un joueur de l'ASSE malgré des négociations qui durent depuis de longs jours. Zamalek et Sainté ne parviennent pas à trouver un accord définitif, ce qui a provoqué l'ire de Roland Romeyer, qui a dénoncé l'attitude des dirigeants cairotes sur une chaîne de télévision locale. Une sortie qui a bien failli mettre un terme aux négociations, mais celles-ci semblent se poursuivre grâce notamment à l'intervention de Jean-Luc Buisine. En effet, Le Progrès affirmait ce lundi que les Verts étaient toujours en contact avec Zamalek, mais que certains points de désaccords posaient toujours problèmes. Notamment des demandes de bonus fastueuses de la part de Zamalek, qui pourrait se venger de l'attitude de Roland Romeyer...

Des primes excessives demandées par Zamalek ?

"Dimanche soir, du côté de l'ASSE, on nie tout intérêt pour Adrian Grbic, écrivait le journal régional ce lundi. Et pour cause, le club stéphanois espère toujours faire signer Mostafa Mohamed. Malgré quelques tiraillements, les contacts entre les deux clubs ne sont pas rompus. Il reste toutefois encore un point de désaccord à régler." Selon But!, le principal problème viendrait d'une prime de 500 000 euros demandée par le club égyptien si Mohamed met dix buts dans la saison. Parallèlement, le club du Caire étudie une proposition de Galatasaray, dont le statut est bien plus important que celui de l'ASSE actuellement. Mais Zamalek ne veut pas laisser filer son joueur au mercato sans aucune liquidité en échange et maintient donc l'AS Saint-Etienne en pole position. Les Verts, de leur côté, restent aux aguets pour Adrian Grbic du FC Lorient, mais aussi Christian Kouamé, de la Fiorentina.













Par Matthieu