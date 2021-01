Real Madrid : Un joli coup pour Zidane dans les tuyaux ?

Publié le 18 janvier 2021 à 19:00

Le Real Madrid n'est pas particulièrement actif sur le marché des transferts cet hiver. Le club madrilène qui cherche a renouveller son équipe progressivement, prépare le terrain pour l'été prochain. Certains joueurs arrivent également au terme de leur contrat et Zinedine Zidane pourrait déjà avoir un remplaçant pour l'un de ses joueurs.

Le grand ménage au Real Madrid

Le Real Madrid veut du sang neuf. C'est en tout cas la volonté affichée par la direction sportive madrilène. Avec des joueurs présents depuis plusieurs années, le Real a besoin de faire le ménage pour faire de la place à de nouvelles stars. Le club qui travaille sur ses comptes pour l'été prochain, a déjà une priorité en attaque : Kylian Mbappé. Le club serait prêt à mettre le gros paquet sur le joueur du PSG. En attendant le club doit gérer les fins de contrat de certains éléments de son effectif. Sergio Ramos notamment qui arrive au bout du sien en juin. Le défenseur vedette du Real Madrid négocie encore avec son club pour une prolongation de contrat. Pour l'instant les négociations bloquent en raison des demandes du joueur qui souhaite une prolongation de contrat au-delà de celle proposée par le club. Un autre joueur arrive lui aussi au terme de son engagement avec le Real. Luka Modric pourrait quitter le club librement cet été, si aucune prolongation ne lui est proposée.

Un jeune argentin dans le viseur au mercato

Le Real Madrid pourrait dire adieu à son milieu de terrain croate dès cet hiver. Dans ce cas Zidane serait être amené à lui trouver un remplaçant rapidement. Il a d'ores et déjà un joueur intéressé pour reprendre la place de Luka Modric. Il s'agit du milieu de terrain de l'Udinese, Rodrigo de Paul. L'Argentin de 26 ans avait exprimé récemment son intérêt pour le Real Madrid. Il avait déclaré au micro de Sky Sport : " Un futur au Real Madrid ? Je ne me fixe aucune limite, une fois que l'on arrive en équipe nationale dans une sélection comme celle de l'Argentine, on se sent prêt à jouer avec tout le monde. Je ne me fixe aucune limite et j'espère avoir une grande carrière et à travailler pour y arriver". Voilà qui est dit. A Zidane d'étudier le dossier de plus près.













Par Hind