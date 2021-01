PSG : City cherche le remplaçant d'Aguero, bonne nouvelle ?

Publié le 19 janvier 2021 à 20:50

Joueur phare des Skyblues lors de la dernière décennie, Sergio Agüero n'a pas démarré la nouvelle sous les meilleurs auspices. Devenu un poids pour Manchester City, le board citizen chercherait d'ores et déjà un remplaçant au buteur argentin, ce qui représenterait une réelle opportunité pour le PSG, intéressé par le joueur.

La situation délicate d'Agüero à Manchester City

Quelle saison compliquée pour Sergio Agüero. Traînant de nombreux pépins physiques, le buteur argentin (97 sélections, 42 buts) n'a disputé que neuf rencontres cette saison toutes compétitions confondues et semble parfois détâché du football, à l'image de la création de son équipe e-sport. Joueur emblématique de l'histoire de Manchester City, le Kun arrive déjà à la fin de son contrat à Manchester et se voit alors confronté à un ultimatum de la part de son club. Pour espérer prolonger du côté des Eastlands, l'ancien buteur de l'Atletico devra accepter de diviser son salaire par deux et devra prouver lors des cinq mois qui viennent, que son niveau d'antan n'est pas perdu et que ses pépins physiques sont derrière lui.

Le PSG en embuscade

C'est The Telegraph qui a donc révélé ces informations, tout en ajoutant que l'équipe de Pep Guardiola était également à la recherche d'un buteur si Agüero ne parvenait pas à remplir sa part du contrat. D'après le média britannique, Romelu Lukaku, Darwin Nunez et Erling Haaland sont sur les tablettes du board citizen. Une situation incomfortable pour Agüero qui dispose néanmoins de l'intêret du PSG. En effet, l'intronisation de Mauricio Pochettino aurait donné du crédit et de l'épaisseur à cette rumeur mercato, le coach argentin étant un grand fan de son compatriote. Rejoindre le club de la capitale représenterait une réelle opportunité pour le numéro 10 des Skyblues, qui pourrait bénéficier d'un salaire conséquent tout en ayant pas à se préoccuper de ses éventuels blessures grâce aux présences de Kean et Icardi. Justement, ce sont les présences de ces deux buteurs qui pourrait refroidir les ardeurs d'Agüero, qui pourrait alors décider de mettre les bouchées doubles pour rester dans son club de coeur. Affaire à suivre donc...













Par Chemssdine