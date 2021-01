PSG Mercato : Lloris toujours dans les plans de Pochettino

Publié le 19 janvier 2021 à 22:20

Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG, songe sérieusement à constituer son équipe avec quelques-uns de ses anciens joueurs à Tottenham. Il vient certes d’arriver, mais il a déjà quelques noms en tête. Hugo Lloris ferait partie des joueurs qu'il cible.

PSG : Mauricio Pochettino insisterait pour Hugo Lloris

Mauricio Pochettino a trouvé Keylor Navas (34 ans) et Sergio Rico (27 ans), deux bons gardiens de but, au PSG. Le premier est le portier N°1 et le deuxième est sa doublure. Le Costaricien a été recruté au Real Madrid en septembre 2019, alors que l’Espagnol a été transféré définitivement dans la capitale le 5 septembre 2020, après une saison passée à Paris, en prêt du FC Séville. C’est d’ailleurs le transfert de Rico qui a poussé Alphonse Areola vers la porte de sortie. Il a été prêté à Fulham FC, avec une option d’achat. The Sun insiste malgré tout sur l'intérêt du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain pour Hugo Lloris. En effet, le technicien argentin a eu le portier international français sous ses ordres à Tottenham, entre 2014 et 2019. Comme ses ex-protégés chez les Spurs : Dele Alli et Christian Eriksen, Mauricio Pochettino songe sérieusement à Hugo Lloris si l’on en croit le média britannique. Notons qu’Alexandre Letellier (30 ans), le 3e portier du PSG, est en fin de contrat en juin 2021 et ne devrait pas être retenu.

Le portier de Tottenham au Paris SG à l'été prochain ?

Le champion du monde 2018 est, lui, sous contrat à Tottenham jusqu’à fin juin 2022, soit pour une saison et demie encore. De plus, José Mourinho compte sur lui depuis son retour à Londres. Conscient du statut de capitaine d'Hugo Lloris à Tottenham, Mauricio Pochettino attendra le mercato de l’été prochain, pour tenter de convaincre son ex-joueur de le rejoindre au PSG. Il serait plus judicieux pour les Parisiens de négocier avec le portier de 34 ans, à un an de la fin de son bail que cet hiver. C’est en tout cas la tendance évoquée par la source. Pour rappel, Hugo Lloris a porté les couleurs de l’OGC Nice, son club formateur, puis de l’OL, avant son départ outre-Manche en 2012.













Par ALEXIS