PSG Mercato : Mourinho fait des révélations sur Dele Alli

Publié le 20 janvier 2021 à 09:30

Mauricio Pochettino a coché le nom de Dele Alli pour le mercato du PSG et Leonardo doit passer à nouveau à l'attaque dans le dossier. L'offensif anglais est toujours bloqué à Tottenham et le président Daniel Levy réclame une somme importante. Cependant, l'avis de José Mourinho pourrait peser dans la balance.

PSG Mercato : Dele Alli à Paris cet hiver ?

Le PSG ne cache plus vraiment son intérêt pour Dele Alli, alors que Leonardo a, depuis plusieurs mois, déposé de nombreuses offres pour s'attacher les services de l'ailier de Tottenham. Et le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino a totalement validé le choix de son directeur sportif pour un de ses anciens joueurs qu'il affectionne et qu'il avait aidé à atteindre son meilleur niveau. Cependant, Le Parisien avait révélé le prix important demandé par les Spurs pour l'Anglais de 24 ans. 50 millions d'euros, pas moins, pour sortir Dele Alli de Tottenham. Le PSG avait pour idée initiale un prêt, potentiellement payant ou à option d'achat, de la même manière qu'il a fait venir l'attaquant Moise Kean d'Everton. De plus, le président du club londonien, Daniel Levy, est frileux en cette période délicate. Entre les blessures dans l'effectif des Spurs et la crainte du Covid, Levy hésite à réduire l'effectif de José Mourinho.

Tottenham cherche un remplaçant à Dele Alli

La véritable raison pour laquelle Tottenham fait patienter le PSG et maintient Leonardo dans le flou, c'est que le président et l'entraîneur des Spurs aimeraient trouver un remplaçant à Dele Alli avant que celui-ci ne quitte officiellement le club. Le départ du joueur semble acté, d'autant qu'il n'entre pas dans les plans de José Mourinho. Ce dernier a d'ailleurs confirmé à demi-mots la mise sur le marché des transferts de son joueur, ainsi que ses intentions sur ce dossier chaud du mercato : "La question est de savoir si je laisse Dele Alli partir sans obtenir un joueur en échange et je ne vais pas y répondre. Bien sûr, je saurais y répondre, mais je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation. Qui croit que ce n’est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club ?" Dele Alli s'éloigne donc de Tottenham de jour en jour. Le retour au bercail de Christian Eriksen pourrait débloquer la situation pour le Paris SG.













Par Matthieu