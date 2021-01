PSG Mercato : Paris marche sur les plates bandes du Barça

Publié le 20 janvier 2021 à 15:00

Rivaux sportivement depuis de nombreuses années, le PSG et le FC Barcelone se sont également révélés être de féroces concurrents une fois que le mercato ouvre ses portes. Une nouvelle fois, le club de la capitale va venir s'immiscer dans un dossier cher aux yeux des Catalans.

Eric Garcia, cible prioritaire du Barça

Mercredi dernier, tout semblait bouclé. Après de longues tractations s'étalant sur des semaines, le retour d'Eric Garcia au FC Barcelone semblait acté d'après la presse espagnole et britannique. Plus que son ancien club, le défenseur de 20 ans était de retour à la maison, lui le natif de Barcelone qui avait rejoint l'institution culé dès ses sept ans. Parti en 2017 à Manchester City, le néo-international espagnol (quatre sélections) y a fait ses débuts en professionnel sous la houlette de Pep Guardiola et s'est très vite mué en titulaire chez les Skyblues. Son contrat expirant en juin, les dirigeants du club de Manchester ont donc été contraint de discuter avec le Barça et avaient trouvé un accord pour que l'Ibère rejoigne son club dès cet hiver contre cinq millions d'euros plus des bonus s'élevant pour la même somme. Au plus grand dam du coach espagnol.

Le PSG compte bien passer devant tout le monde

Mais voilà, une semaine plus tard, la donne aurait bien changé. Alors que des éléctions cruciales se profilent au sein du club pour sa présidence, les candidats ont convenu avec le comité de gestion d'attendre cet été pour s'offrir Garcia gratuitement. Une donnée qui peut faire espérer le PSG comme d'autres clubs qui se seraient d'ores et déjà positionnés sur le joueur. C'est ce qu'annonce Mundo Deportivo, le média catalan ayant décidé de titrer sa une "c'est urgent" avec la photo d'Eric Garcia en fond. Même si le club culé garde les faveurs du clan Garcia, ce dernier reste à l'écoute d'autres propositions dont celle de Paris, club au sein duquel Mauricio Pochettino adore son profil. Alors que les deux ennemis s'affronteront en hutièmes de finale de Champions League, la bataille s'annonce aussi très rude lors du mercato estival.













Par Chemssdine