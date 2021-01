OM Mercato : Thauvin, gros coup dur pour ses projets d'avenir

Publié le 20 janvier 2021 à 14:00

Le départ de Florian Thauvin de l'OM, en fin de contrat à l'issue de la saison de Ligue 1, était pressenti à l'occasion du mercato hivernal. Plusieurs clubs européens se sont penchés sur le dossier du gaucher marseillais, mais l'un d'entre eux semble avoir définitivement lâcher l'idée de recruter le champion du monde dans les semaines à venir. Un sacré coup dur pour le joueur.

Florian Thauvin voit son mercato se compliquer

Florian Thauvin et l'OM, c'est une histoire qui est en passe de se terminer. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de France arrive en fin de contrat en juin prochain et l'Olympique de Marseille en sait pas vraiment comment se positionner sur le dossier. Offrir une prolongation au milieu offensif n'entre pas directement dans les plans de la direction. En effet, les finances de l'OM ne sont pas extensibles et poser sur la table un nouveau bail pourrait être un gros risque pour les Olympiens. Mais ces derniers ne veulent pas non plus voir le joueur partir libre à l'issue de la saison et Pablo Longoria étudie les possibilités d'une vente lors de ce mercato d'hiver. Mais le marché des transferts avancent vite pour certains clubs, qui ont déjà presque complété leurs emplettes. À 12 jours de la fermeture du mercato, les options se raréfient pour Florian Thauvin, qui commence à s'imaginer une fin de saison marseillaise, dans un tout autre contexte que celui qu'il espérait.

Mercato OM : le club de ses rêves passe la main...

Florian Thauvin avait plusieurs pistes très intéressantes cet hiver. À 27 ans, le gaucher a encore un bel avenir devant lui, qu'il imaginait loin de l'OM. L'AC Milan et le Séville FC étaient sans doute les deux clubs montrant le plus d'intérêt pour le joueur. Mais du côté des Italiens, il semble que Paolo Maldini soit passé à autre chose. En effet, les rossoneri ont recruté Mario Mandzukic en attaque et Fikayo Tomori, lâché par Chelsea et pisté auparavant par le Stade Rennais, en défense. Dans cette crise financière que traversent les clubs professionnels, la question économique est primordiale et les moyens de l'AC Milan ne sont pas illimités. Ainsi, Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, devra faire avec son effectif pour le reste de la saison et les prochaines échéances en Serie A et en Ligue Europa. "Il n'y a plus eu aucune approche de Milan, que ce soit avec le joueur ou ces agents", précise le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio. C'est donc avec l'OM que Florian Thauvin devrait finir la saison, en partant libre à l'issue de celle-ci. À moins d'un dernier retournement de situation...













Par Matthieu